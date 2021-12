Koop de dikste Peugeot 206 occasion op Marktplaats

Dit is op alle mogelijke manieren de dikste Peugeot 206 occasion op Marktplaats. Hij kan van jou zijn!

Een Peugeot 206 occasion op Marktplaats: dat is niet de minste zoekopdracht. Ze gingen in Nederland als warme broodjes over de toonbank en er was voor elk wat wils, ook voor liefhebbers van leuk spul (GTI of RC), cabriolet-spul (CC), de familie (SW) en momenteel voor wie voor een habbekrats een auto wil.

Dikste Peugeot 206 occasion

De dikste kan er echter maar eentje zijn, en dat is deze. Want Peugeot kan zelfs de motorsport als sterke kant van de Peugeot 206 rekenen. De 206 WRC was namelijk erg succesvol in de rallysport aan het begin van deze eeuw. De WRC-versie van de Peugeot 206 was bijna niet meer echt een 206, met dik verbrede wielkasten, een volledig gestript interieur en alles wat je nodig hebt om de rallykampioenschappen te winnen. Je moet dus een Peugeot 206 heftig modificeren om tot de WRC-versie te komen.

Peugeot 206 WRC

De verkoper durft er niet enorm veel over te vertellen, maar het gaat om een volledig van A tot Z opgebouwde Peugeot 206 ‘WRC’ occasion. De modificaties zijn wel erg uitvoerig, want dit zou zo een bolide kunnen zijn waarmee Marcus Grönholm de onverharde paden overwint. Van buiten, met de rallyvelgen, grote bodykit en spoiler en natuurlijk de bijbehorende stickers. Voor zo ver we kunnen zien is er aardig gedetailleerd gewerkt.

Datzelfde geldt voor het interieur. Een compleet gestript interieur met alles wat je van een WRC-interieur verwacht: geflockt dashboard met een racestuur, racekuipen en een volledige rolkooi. Qua motor lijkt de standaard motor (volgens het kenteken is het een 2.0 16V GTI) gemodificeerd te zijn en hoe: van de standaard 135 pk naar 250 pk, aldus de verkoper.

Voor mensen met echte cojones zou je dus makkelijk een rally-parcours kunnen betreden. Wellicht vind je deze Peugeot 206 WRC occasion gewoon een leuk hebbedingetje. Echt goedkoop is het niet: de verkoper wil er 19.995 euro voor hebben. De dikste Peugeot 206 occasion van Marktplaats kopen kan op de advertentie.