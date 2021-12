Vijfdeurs met automaat voor 5.000 – Autoblog advies

We gaan op zoek naar een keurige vijfdeurs met automaat. Is dat nog te vinden in Nederland?

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Susan. Haar verhaal is een heel bijzondere. Ze heeft aan het begin van dit jaar een hersenbloeding gehad met verstrekkende gevolgen. Ze was een tijd blind, kon niet praten, niet lopen en haar geheugen was aangetast. Na heel veel medische obstakels en een lang revalidatieproces is ze dermate ver opgeklommen dat ze weer mag gaan lessen van het CBR. Dat is meer dan een diepe buiging waard voor Susan, erg goed!

Bij het CBR moest Susan allerlei keuringen ondergaan. Bij diverse artsen moest ze een gezondheidsverklaring ondergaan. Dat is allemaal goed en wel gelukt! Proficiat! Er is wel een bijkomstigheid en dat is dat Susan alleen in aanmerking komt voor een rijbewijs met automaat. Ze ze is op zoek naar een kleine auto die wel praktisch is. Dus sowieso een vijfdeurs auto, zodat haar hondjes ook eenvoudig mee kunnen gaan. Een handige instap en goed zicht is ook gewenst. Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: het moet wel een betrouwbare auto zijn die niet elke week bij de garage staat.

De wensen en eisen van Susan voor een vijfdeurs automaat zijn als volgt:

Vorige auto’s / huidige auto’s: Honda Logo, Peugeot 107, Fiat Fiorino Koop / Lease: Koop Budget: Ongeveer €5.000, mag iets minder of iets meer voor de perfecte keuze Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Medisch Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en 2 Franse Bulldogs No-go merken / modellen: Geen No-go auto’s: Alleen geen gele auto’s!

Tip: ga voor een vijfdeurs met ‘echte’ automaat.

Het klinkt natuurlijk heel logisch dat als het verzoek specifiek om een automaat gaat, dat we zeggen dat je een echte automaat moeten zoeken. Maar er zit een logica achter. Als je gaat zoeken naar een compacte auto met automaat op de zoekmachines, dan krijg je alles voorgeschoteld waaronder een hoop gerobotiseerde handbakken. Het scheelt een beetje per merk, maar het zijn eigenlijk allemaal ondingen. Wat je wil is een automaat met koppelomvormer. Deze zijn veelal betrouwbaarder en een stuk comfortabeler. Auto’s als de Citroen C3 SensoDrive, Opel Meriva, Mitsubishi Colt of Toyota Aygo automaat hebben zo’n gerobotiseerde handbak. In dit segment heb je vaak dan wel een wat ouderwetsere (viertraps) automaat, maar eigenlijk is dat gewoon prima. Het rijdt zoveel meer ontspannen dan de nukken van een gerobotiseerde handbak, dat het het waard is.

Toyota Corolla 1.6 VVTi-i Linea Sol (E120)

€ 4.450

2004

130.000 km

Een auto van 18 jaar oud aanraden. Dat is lef! Maar niet in dit geval. De Toyota Corolla is namelijk een zeldzaam goede auto. Toen de auto nieuw uitkwam was het niet de meest sprankelende of verfrissende auto en dat is het nog steeds niet. Maar het is wel een steengoede occasion. De motor is een van de fijnste 1.6-jes ooit gebouwd: pittig, betrouwbaar en zuinig.

Qua rijden is het niet spannend, maar voldoende comfortabel en lekker ruim. Het is een keuze die je met je hoofd maakt. Wat ook wel lekker is: de afschrijving. Een vijfdeurs Corolla met airco en automaat kun je altijd met gemak verkopen. Als de Corolla een maatje te groot is, is een tweede generatie Yaris ook een uitstekende keuze. Toyota heeft het antwoord voor je.

Nissan Note 1.6 Acenta (J11)

€ 4.950

2007

90.000 km

Het grootste voordeel van de Nissan Note zijn de vorige bestuurders geweest. Natuurlijk willen we allemaal een hippe auto, maar de Note is anders. De Nissan houdt het midden tussen midi-MPV en hatchback. Het is stiekem een heel erg fijn tussenmaatje. In- en uitstappen gaat erg makkelijk en er is meer dan voldoende ruimte op de achterbank en kofferbak. Maar het is niet zo dat je meteen met een auto van 1.600 kilogram onderweg bent, de Note weegt zo’n 1.150 kilogram.

Als je een automaat wenst, moet je altijd voor de 1.6 gaan (de 1.4 is er alleen met handbak). Ga minimaal voor een Acenta, die hadden de airco standaard destijds, bij de Visia is airco geen zekerheidje. Nadeeltje: de automaat is op zich prima, maar het is een ouderwetse vierbak. Dus niet heel erg snel (11,7 seconden naar de 100 km/u) en ook niet heel erg zuinig (1 op 12 ongeveer).

Suzuki Swift 1.5 Automaat Comfort

€ 4.950

2007

115.000 km

Ook de Suzuki Swift staat te boek als een zeer betrouwbare auto. Zeker in deze ‘brave’ configuratie heb je de kans dat de vorige eigenaren op leeftijd waren. Dat is precies wat je wil, uiteraard. De Swift is een volle maat kleiner dan de Corolla en dat merk je. Het is niet alleen krapper aan boord, maar er is ook meer kabaal aan boord. Ook voor een B-segmenter komt de Swift ietwat blikkerig over. Over de motor van de compacte Suzuki hoef je je geen zorgen te maken, die blijven doorgaan.

De meeste dingen die eraan kapot gaan vallen onder de noemer afwerking. De Exclusive uitvoering heeft airco standaard, dat was bij de Comfort (en lager) een optie. Gelukkig is die optie vaak genoeg aangevinkt. Handig voor de wegenbelasting: de Swift weegt minder dan 1.000 kg! Net als met de Nissan Note heb je een viertraps automaat.

Renault Clio Estate 1.6 Dynamique Aut.

€ 4.950

2008

55.000 km

Viertraps automaten waren sowieso populair rond deze periode, want deze Clio uit 2008 heeft ook zo’n bak. Als je niet al te veel haast hebt voldoet het overigens prima. De 1.6-motor is een erg fijne. Het blok is soepel en presteert boven in het toerengebied best aardig. Ook lekker aan de Clio is het verzorgde interieur, alhoewel wel degelijk kan slijten.

Met name het stuurwiel en de knopjes kunnen er verweerd uitzien. Het fijnste aan deze auto zijn de rijeigenschappen. Franse auto’s hebben soms zijn fijne afstemming tussen comfort en controle. Deze Clio is er zo eentje. Ook handig is dat het een stationwagon is: de honden hebben zo lekker veel ruimte. Dit zonder dat de auto heel erg zwaar wordt.

Hyundai i10 ActiveVersion Cool Aut. (PA)

€ 4.950

2009

70.000 km

Misschien wel de meest typische vijfdeurs met automaat. Als goedkoop rijden het doel is, is de Hyundai i10 een goede keuze. De auto weegt minder dan 950 kilogram, dus erg goedkoop in de wegenbelasting. Ook is de i10 aanzienlijk zuiniger dan de auto’s in deze lijst. 1 op 15 haal je met gemak, ondanks de ook hier aanwezige viertraps automaat. De i10 heeft een makkelijke instap en is altijd een vijfdeurs. Het enige is dat je wel voelt waar het vandaan komt. Ondanks dat de auto in 2009 heel volwassen was voor een a-segment auto, blijft het een A-segment auto.

Je zit erg op de bok, het maakt veel kabaal en is erg zijwindgevoelig. Perfect als je veel korte stukjes door stedelijke gebieden doet, niet zo lekker als je geregeld door de polder moet rijden. De betrouwbaarheid staat overigens op een zeer hoog peil en ook hier veel seniore voorbezitters, dus goed onderhouden auto’s met lage standen zijn goed te vinden. Veel daarvan hebben de automaat. Het is vooral een verstandige keuze, deze i10.

Volkswagen Polo 1.4 16v Optive (Typ 9N3)

€ 4.950

2007

110.000 km

We hebben ook een Duitse inzending voor een vijfdeurs met automaat! In principe kun je ook een jongere Polo in het budget vinden, maar als je zoekt naar een vijfdeurs exemplaar met weinig kilometers, automaat en airco kun je beter model van de generatie daarvoor zoeken. De Polo is vooral heel erg volwassen. Het interieur is keurig en voelt kwalitatief een klasse hoger aan. De 1.4 motor is lekker soepel, maar geen enorme krachtpatser of zuinigheidswonder.

Let op, er zijn ook zat driedeurs-versies in omloop. Ook is het zaak om een compleet model zoals deze ‘Optive’ te zoeken. Sommige Polo’s zijn dermate kaal dat het benoemd wordt in diverse geschiedenisboeken. Om te rijden is het vooral comfortabel, niet echt sportief. Maar het is vooral het volwassen gevoel dat de auto geeft, waardoor je ‘m zou kunnen verkiezen. Check hier het Polo aankoopadvies (en deze video) om te zien waar je op moet letten.

Daihatsu YRV 1.3 Turbo

€ 3.650

2004

120.000 km

De leukste optie is ook nog eens het goedkoopste! De Young RV Turbo is een vergeten warme hatchback. Ook hier een makkelijke instap, betrouwbare techniek en een eenvoudige automaat. De motor is slechts een 1.3 liter, maar wel eentje met een flinke turbo erop. Daar is het vermogen maar liefst 129 pk! Omdat de auto ook erg licht is, kun je in 8,4 seconden naar de 100 km/u sprinten.

En dan is de auto op asfalt sneller op papier. Met andere woorden, die transmissie is niet perfect afgesteld op de 0-100 km/u sprint of topsnlheid (195 km/u!). Verder merk je wel aan de auto dat deze van rond 2000 is. Het is niet allemaal heel erg modern en omdat het Japans is, komt het nog ouderwetser over. Maar hey, je hebt dan wel een van de snelste Daihatsu’s ooit gebouwd! En het is een vijfdeurs met automaat, dus het klopt helemaal. Wellicht een obscure klassieker voor de toekomst.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!