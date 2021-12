Gerucht: BMW gaat namen voor XM helemaal anders doen

Alsof het design nog niet genoeg een radicale verandering was, gaat er bij de namen van de BMW XM ook het één en ander veranderen.

BMW-naamgeving is een leuke. Vroegâh was het gewoon erg logisch. Een 320i had de 3 voor 3 Serie, 20 voor de motorinhoud van rond de 2.0 liter of 2.000 cc en de i voor benzine (of een d voor diesel). Zo kon de badge representatief zijn voor welke auto én motorversie je had. Tegenwoordig gaat het een beetje anders. Omdat BMW meerdere versies heeft van hun viercilinders, is alles wat 18i, 20i en 30i op de bips heeft gewoon een viercilinder (alleen het aantal pk verschilt), maar ze meten allemaal zo’n 2.0 liter, dus geen 1.8, 2.0 en 3.0. Zo wordt het bovenin ook vervelend, want een 40i-model heeft gewoon een 3.0 zescilinder en een 50i-model de 4.4 V8. Ietwat verwarrend, maar zo werkt het tegenwoordig.

BMW M

Nou is het bij BMW M altijd wat simpeler geweest, want de M-modellen hebben maar één motor. Bij een M3 hoef je dus alleen maar uit je hoofd te leren dat er een 3.0 twin turbo zescilinder voorin ligt. Zie je de badge ‘Competition’, dan heeft ‘ie 510 pk, anders 480 stuks. Waarom is dit allemaal relevant? Omdat BMW de boel een beetje gaat herstructureren bij het nieuwe M-topmodel, aldus een gerucht van het doorgaans goed geïnformeerde BMWBlog.

Naamgeving BMW XM

Het gaat dan natuurlijk over de Citroën, eh, BMW XM, die we recent in conceptvorm te zien kregen. Qua naam sowieso al een revolutie, want het serienummer (het is geen 7/8 Serie) wordt overgeslagen: gewoon de X voor SUV en de M voor BMW M. De auto komt wel in verschillende gradaties, maar die gaan ook niet met een nummertje aangegeven worden.

Labels

In plaats daarvan gaat het als volgt. Het basismodel heeft het minste aantal pk en gaat BMW XM Red Label heten. Een stapje erboven, met iets meer pk en iets meer opties, krijg je de BMW XM Black Label. Ook daar moet wellicht even aangeklopt worden bij Lincoln of dat zomaar mag. Het topmodel is de enige met een naam die we al kennen: dat wordt simpelweg BMW XM Competition. We gaan er even vanuit dat de Competition de versie wordt met de beloofde 750 pk en dat de Red- en Black Label iets minder hebben.

Let op! Hier volgt een foto van de voorkant, doorscrollen op eigen risico.

BMWBlog is normaliter goed geïnformeerd, maar neem de nieuwe namen van de BMW XM met een korrel zout. Er kan nog een hoop veranderen van nu tot en met eind 2022. De namen klinken echter wel als iets waar BMW mee zou komen aanzetten voor een topmodel, helemaal als de naam ‘XM’ al zo vereenvoudigd is. We gaan het zien!