Koop de duurste occasion van Nederland (6,2 miljoen euro)

Je moet diep in de buidel tasten voor de duurste occasion van Nederland.

3,5 miljoen euro. Dat was om en nabij de nieuwprijs van een LaFerrari Aperta. Klinkt als een smak geld, maar als je de kans hebt gehad om er eentje te kopen had je het echt moeten doen. Dat had namelijk gratis geld geweest, achteraf gezien.

De duurste occasion van Nederland

De LaFerrari is sterk in waarde gestegen, met name de nog zeldzamere Aperta. Van de open variant van de eerste hybride hypercar van het Italiaanse automerk zijn er slechts 210 gemaakt. Af en toe duikt er eentje op bij een handelaar of op een veilingsite. De prijzen zijn enorm gestegen.

Nu staat er zelfs een zwarte LaFerrari Aperta te koop in Nederland! Het komt niet vaak voor dat zo’n exoot op Hollandse bodem te koop wordt aangeboden. Dit exemplaar kun je oppikken bij Bernards Exclusives in Woerden. Het adres voor het betere spul. Zo heeft Bernard ook onder andere een Aston Martin Valkyrie (3,74 miljoen euro) en een Vantage AMR Pro (1,1 miljoen euro) in de voorraad staan.

Ten opzichte van de nieuwprijs is de waarde van een LaFerrari Aperta door de jaren heen bijna verdubbeld. Dit specifieke exemplaar staat namelijk te koop voor 6,2 miljoen euro. Dit is dan ook een auto waar nauwelijks mee gereden is, slechts 192 maagdelijke kilometers staan op de teller.

Dit specifieke exemplaar is één van de laatst geproduceerde modellen, met de 70th Anniversary sticker op de zijkant. De eerste eigenaar kon er voor kiezen om zijn naam of een persoonlijke boodschap op het stuur te zetten. Dat is niet gedaan, er staat slechts ‘limited edition’ op het stuur. Zodat je elke keer besef dat je niet zomaar in een Ferrari stapt.

Gezien de lage kilometerstand en de waarde gaat deze auto weer naar een volgende verzamelaar. De kans is klein dat er echt keiharde kilometers gemaakt gaan worden met deze zwarte LaFerrari Aperta. Doodzonde, dit stukje kunst op wielen schreeuwt het om uitgelaten te worden.