Thuis een snellader installeren? Dit kost het

150 kW snelladen thuis in plaats van 7,4 kW met een eigen snellader. Wat kost dat eigenlijk?

Je bent vast niet de enige die ooit gedacht heeft tijdens het snelladen: wat als ik nou thuis zo’n ding had staan? Het thuis opladen van de auto duurt meestal zo’n 9 á 10 uur voor een volledig opgeladen accu. Dat komt omdat de snelheid van 7,4 kW of 11 kW natuurlijk niet in de buurt komt van snelladers tegenwoordig.

Je bent niet de enige die droomt van een snellader thuis. De familie Jonkman uit Nieuwlande (Drenthe) realiseerde deze wens. Na het binnenhalen van de juiste vergunningen en het voorbereiden van de elektra kwam er een 150 kW snellader in de voortuin te staan. De Telegraaf vroeg aan de familie wat dat nou gekost heeft..

Een ton

Als je ook maar een seconde overweegt om dit zelf te doen, denk goed na. De investering was namelijk 100.000 euro. Ter vergelijking, een gewone laadpaal is al voor zo’n 1.500 euro aan te schaffen. De snellader is opgenomen in het publieke aanbod. Dat betekent dat andere EV-rijders bij deze snellader terecht kunnen.

Elektrische auto’s nemen de snellader zelfs mee in de navigatie. Dat wil zeggen: jij vertrekt vanuit Rotterdam richting het oosten en de auto ziet dat je onderweg moet snelladen, dan kan de navigatie je naar deze snellader in Drenthe sturen.

Ze hebben zelf voor 100.000 kWh aan stroom ingekocht. De familie rekent tussen de 0,59 en 0,65 cent per kWh aan bezoekers om te kunnen snelladen. Daarmee zijn ze goedkoper dan de directe concurrentie in de omgeving, waardoor EV-rijders naar Nieuwlande komen.

Er kleeft een grote maar aan deze investering. Nu komen automobilisten nog langs omdat het wellicht goedkoper is dan de concurrentie. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Waar de concurrentie blijft investeren in het upgraden van de laadsnelheid, zal deze particuliere 150 kW snellader al snel ‘ouderwets’ worden. Fastned heeft bijvoorbeeld al snelladers van 400 kW in het land staan.

Over een jaar of vijf is het nog maar de vraag of mensen stoppen bij zo’n 150 kW lader. De familie Jonkman zegt zelf in elk geval richting groene cijfers te gaan. Ze denken er zelfs over na om meerdere snelladers te openen..