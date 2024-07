812 GTS Novitec N-Largo video: 1 miljoen euro rijgenot

Voor als een 812 GTS te gewoontjes is heeft Novitec de N-Largo bedacht. We gingen buitenspelen met dit beest.

De Ferrari 812 GTS behoeft geen introductie. De open variant van de 812 is een absolute hit. Lees de folder door en je snapt waarom. Een glorieuze V12 onder de kap, nog geheel atmosferisch. Het dakje dat open kan. Een bombastisch uiterlijk. Neem al deze ingrediënten en gooi er wat extra peper bij, dan krijg je de Ferrari 812 GTS Novitec N-Largo.

Een extreme variant op de 812, bedacht door het Duitse tuningsmerk. We waren op de koffie bij de nieuwe locatie van VDM Cars in Houten. Bij VDM Cars staat onder andere dit gele monster te koop. Misschien wel de gaafste uit het actuele aanbod. Er naar kijken is al bijzonder, maar de echte attractie hoor je pas bij het starten van de auto.

De Novitec-uitlaten op de twaalfcilinder Ferrari-modellen zijn inmiddels beroemd en in de video met de Ferrari 812 GTS Novitec N-Largo zie je nog maar eens waarom. Wat een symofnie! De V12 komt echt tot leven. De twaalfcilinder is opgepompt tot 840 pk en Novitec heeft deze 812 GTS ook nog eens voorzien van een widebody.

De auto staat te koop voor 975.000 euro. Wouter neemt deze gele rakker mee voor een proefritje.. kijken dus! Novitec bedient de bekendste supercarmerken, recent deden ze nog iets met de Artura.