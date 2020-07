Koop de ex van David Beckham voor een half miljoen

Wesley Sneijder heeft een Yolanthe als ex, David Beckham een Volante.

Wat doe je als je initialen DB zijn en je wil een Aston Martin kopen? Dan neem je natuurlijk een… V8 Volante. Dat is in ieder geval de Aston Martin die voetballer en stijlicoon David Beckham koos. David mag zich graag stijlvol kleden, maar ook qua auto’s blijkt hij goede smaak te hebben. In ieder geval meer smaak dan vakgenoten als Aubameyang.

De Aston Martin V8 werd geïntroduceerd in 1969 en bleef in verschillende verschijningsvormen in productie tot 1989. Deze Volante stamt uit ’88 en is dus een van de latere exemplaren.

We hebben hier niet te maken met een gewone Volante, maar een Volante met een X Pack-blok. Dit hield in dat het vermogen werd opgeschroefd naar 438 pk. Deze uitvoering heeft ook een ander uitlaatsysteem, waardoor de V8 beter van zich laat horen. De Aston heeft een topsnelheid van ruim 270 km/u en doet 0-100 km/u in zo’n 5,3 seconden.

Dit ex-Aston Martin van David Beckham is bijzonder stijlvol uitgevoerd in een dieprode kleur. Het interieur is uitgevoerd in een opvallende combinatie van crème, rood en hout. De Ronal-velgen maken het af. Zoals te zien op de foto’s, is de auto om door een ringetje te halen. Daar mag je ook wel van uitgaan, want de auto wordt aangeboden door Aston Martin Works.

David Beckham heeft de auto 15 jaar in zijn bezit gehad. Hij reed rond met een gepersonaliseerde kentekenplaat waar op DB1001 te lezen stond. Wat de diepere betekenis is van het getal is niet bekend. Er staat ruim 61.000 km op de klok.

De vraagprijs voor deze nette Aston is €493.490. Het aandeel van de naam Beckham in deze prijs is waarschijnlijk beperkt. In de advertentie op Autotrader wordt namelijk met geen woord gerept over David Beckham. Bovendien zit je met een vergelijkbaar exemplaar zonder bekende eigenaar ook al snel op een dergelijk bedrag.