Scoor de Lambo van David Beckham op Marktplaats - Autoblog.nl

Op Marktplaats kun je van alles tegenkomen. Een net ingereden Lamborghini Gallardo die ooit van David Beckham is geweest bijvoorbeeld.

Stijlicoon, beschermheer van de elektrische restomod en voormalig middenvelder David Beckham heeft niet veel vrouwen versleten, maar des te meer auto’s. Oké, versleten is niet het juiste woord, maar hij heeft in ieder geval veel auto’s in zijn bezit gehad. Dat betekent dat er ook veel occasion als ‘Ex David Beckham’ kunnen worden aangeprezen.

We hebben er al diverse behandeld. Een Aston Martin V8 Volante en een Ferrari F430 bijvoorbeeld. Nu hebben we er weer eentje voor jullie, maar deze is wat dichter bij huis te vinden. Dit keer staat de auto namelijk gewoon op onze favoriete Nederlandse occasionsite: Marktplaats. Een van de exen van Beckham heeft dus zijn weg gevonden naar Nederland.

Het betreft een Lamborghini Gallardo uit 2004. Dit is dus een ‘vroege’ Gallardo. Voor voetballersbegrippen is de auto redelijk stijlvol uitgevoerd in Grigio Altair. Zwarte velgen en Tricolore-striping zorgen ervoor dat de auto niet té stijlvol wordt. Het is tenslotte wel een Lambo.

















Het lijkt erop dat de zwarte velgen en de striping overigens toevoegingen zijn van een latere eigenaar. Op foto’s waar Beckham in de Lamborghini Gallardo te zien is zitten er namelijk chromen velgen onder en is er nog geen striping te bekennen. Het zou ook een beetje eigenaardig zijn dat een Britse voetballer die voor een Spaanse club speelt met een Italiaanse vlag op zijn auto rond zou rijden.

Waar de latere Gallardo’s een 5,2 liter V10 hadden, heeft deze nog een 5,0 liter V10. Daarmee stuurt deze Lambo 500 pk en 510 Nm aan koppel naar de vier wielen. David Beckham koos destijds voor een automaat in zijn Lamborghini Gallardo. Daarmee is deze supercar nog best bruikbaar voor dagelijkse ritjes.

Desondanks is David Beckham niet veel aan rijden toegekomen. De volgende eigenaar of eigenaren hebben er ook weinig kilometers op durven te zetten. Het resultaat is dat er nog maar 6.200 km op de teller staat, waarmee deze 17 jaar oude Lambo nog zo goed als nieuw is. Je snapt dat dit niet de goedkoopste Gallardo van Nederland is. Classic Youngtimers wil er €112.500 voor hebben.

Meer info en foto’s vind je bij de Marktplaats advertentie van deze Ex David Beckham Lamborghini Gallardo.