Dit apparaat was ooit een Chevrolet Colorado

De Amerikaanse overheid heeft GM uitverkoren om hun nieuwste ISV te bouwen. Dat ziet er dus zo uit.

We hadden het eerder vandaag over de Hummer H1, die natuurlijk militaire wortels heeft. De HMMWV, beter bekend als Humvee, heeft het Amerikaanse leger goede diensten bewezen. Momenteel zijn ze druk bezig met een nieuw militair voertuig uit hetzelfde concern. GM wist het miljoenencontract om een ISV te bouwen in de wacht te slepen.

Het Amerikaanse leger was opzoek naar een Infantry Squad Vehicle (ISV), zoals dat heet. Zo’n voertuig moet licht, wendbaar zijn en negen soldaten kunnen vervoeren. General Motors kon blijkbaar het beste aan deze eisen voldoen, want zij hebben de opdracht gekregen om er 649 te bouwen. Dat is nog maar het begin, want in totaal moeten er 2.065 stuks komen.

Het Amerikaanse leger verkoos GM boven twee concurrenten die ook in de race waren. Met deze deal gaat uiteraard veel geld gemoeid. Het gaat namelijk om een contract van ruim $214 miljoen. GM Defense slaat de handen ineen met Ricardo Defense om het apparaat te ontwikkelen.

Als basis voor de ISV heeft GM de Chevrolet Colorado genomen. Het is goed dat ze dat erbij zeggen, want de Defense-afdeling heeft weinig van de Colorado overgelaten. Ten minste, zo lijkt het. Toch beweert GM dat er 90% van de onderdelen van de Colorado gebruikt zijn.

De ISV van GM wordt aangedreven door een redelijk bescheiden 2.8 diesel, gekoppeld aan een zestraps automaat. De motor produceert 188 pk. De auto zal dus ongetwijfeld een stuk minder zuipen dan de Humvee destijds.

De GM ISV is licht genoeg om opgetakeld te worden door een Black Hawk-helikopter. Ook past de auto in de laadruimte van een Chinook. De voertuigen kunnen dus makkelijk gedropt worden waar hun inzet vereist is.