De Hummer H1 is bruter (en duurder) dan ooit

Met deze Mil-Spec Hummer H1 houdt niemand je tegen.

Aangepaste Defenders en G-klasses komen hier om de haverklap voorbij. Het is nu weer eens een keer tijd voor de koning onder de terreinwagens: de Hummer H1. Hoewel Hummer een comeback gaat maken, zullen we een auto als deze nooit meer terugzien. We moeten het dus doen met de bestaande exemplaren.

Als je het maximale uit een Hummer H1 wilt halen, moet je bij Mil-Spec zijn. Zij pakken ook Ford F150’s aan, maar zijn vooral bekend om hun Hummers. Ze hebben nu weer een nieuwe upgrade voor de H1. Hiermee is de Hummer zo mogelijk nóg bruter.

De H1 wordt aangedreven door een zware 6,6L Duramax diesel. Het vermogen heeft Mil-Spec opgeschroefd tot boven de 500 pk. Met 1.355 Nm heb je ook absoluut geen gebrek aan koppel. De motor is gekoppeld aan een zestraps Allison-automaat. Om te zorgen dat het gevaarte tijdig tot stilstand kan worden gebracht heeft Mil-Spec een nieuwe remmen van Wilwood geïnstalleerd.

De Hummer H1 staat niet bekend om zijn zuinigheid. Gelukkig heeft Mil-Spec daarvoor een oplossing. Ze hebben een extra aluminium brandstoftank geïnstalleerd die goed is voor 113 liter. Mil-Spec heeft verder onder meer de ophanging onder handen genomen.

Het interieur van de Hummer H1 is altijd functioneel en niet meer dan dat. Toch heeft Mil-Spec een poging gedaan om er nog wat leuks te maken. Daarvoor hebben ze veel leer en stiksels gebruikt en een compleet nieuw stuurwiel.

Aan dit alles hangt een zeer stevig prijskaartje. De nieuwste Mil-Spec Hummer H1 kost namelijk maar liefst $300.000. Voor dat bedrag heb je in de VS ook tien Wranglers, om maar iets te noemen.