Koop de ex van Joop van den Ende

Nee, niet John de Mol. En ook niet zijn Mitsubishi Colt.

Joopie! We hebben weer een dikke BMW gevonden die tot voor kort het dagelijks vervoer was van een BN-er. Het is níet de X6 van Jandino Asporaat, maar de stijlvolle Siebener van Joop van den Ende. De musicalkoning die miljoenen in het DeLaMar-theater gepompt heeft, laat zich bij voorkeur rijden in plaats van dat hij zelf achter het stuur kruipt. Wat dat betreft is een lange 7-serie natuurlijk een prima optie. Voormalig partner in crime John de Mol zweerde eveneens jarenlang bij de dikste BMW, dus misschien dat Joop een voorbeeld genomen heeft aan zijn jongere ex-compagnon.

Het exemplaar van Joop betreft een 740Li ActiveHybrid van na de facelift. Onder de kap huist dus een zespitter die geassisteerd wordt door wat elektro-goodies. Een dikke V8 of V12 was misschien leuker geweest, maar zoals gezegd geeft Joop doorgaans niet zelf gas. Daarbij verkeert de Maecenas met zijn voorliefde voor kunst en theater waarschijnlijk vaak in gezelschap van linkse grachtengrodel types. In dit gezelschap is het wel handig om te kunnen zeggen dat je gigantisch blok Teutoons staal netjes één op veertien haalt. Niet dat het geholpen heeft, want ze betitelden Joop vervolgens alsnog pardoes als sjoemelfilantroop.

Enfin, de allerdikste motor ligt dus niet in het vooronder, maar dat heeft ook zijn voordelen. De benzineprijs rijst inmiddels immers weer de pan uit. Het goede nieuws is verder dat Joop woest in de optielijst heeft zitten krassen alsof het het artikel over zijn vermeende sjoemelpraktijken in de Groene Amsterdammer betrof. Geef je miljoenen weg, word je alsnog afgeschilderd als een louche figuur. Het gevolg is onder andere dat de onder andere BMW Night Vision, geventileerde stoelen voor en achter, keramiek-spul op de knoppen, de uitgebreide Nappa-leder uitrusting, surround view, het Harman Kardon-geluidssysteem, Dynamic Damping Control en vierzone climate control heeft. Allemaal dure opties waar je tweedehands niet zoveel voor hoeft te betalen. De Bimmer met 122.112 kilometer op de klok staat namelijk te koop voor 39.950 Euro. Koop dan!!1!

Als afsluiting nog even over die Colt uit de subtitel: eerder dit jaar won gelukzak Joop de dikke Mitsubishi in de Sponsor Loterij. Maar hij zit in de organisatie van deze loterij, dus mocht hij de Mitsu niet houden. In plaats daarvan kreeg Joop 5.000 Euro, die hij schonk aan zijn VandenEnde Foundation. What a guy…