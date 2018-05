Dit is ’s werelds eerste AMG circuit

Met een AMG lounge. Kun je koffie drinken uit een AMG mok.

Dit jaar viert Mercedes-AMG het vijftigjarige bestaan. In Zuid-Korea staat het label stil bij deze mijlpaal in de vorm van een eigen circuit. De AMG Speedway is een 4,3 kilometer lange baan en ligt op 38 kilometer rijden van Gangnam, Seoul. Het circuit zal onder meer worden gebruikt voor de introductie van nieuwe modellen, trainingen en andere toepassingen.

AMG Speedway is gebouwd op een bestaand circuit uit 1995. In 2011 werd de baan door designer Hermann Tilke opnieuw ontworpen en het lap asfalt telt nu 17 bochten. In de buurt van de racebaan is themapark Everland Resort gevestigd. De naam van het label is op diverse plekken terug te vinden, waaronder de AMG Lounge. In deze lounge zijn vertegenwoordigers van Mercedes-AMG aanwezig die je alles over label kunnen vertellen.

Mercedes-AMG CEO Tobias Moers spreekt over ‘het eerste AMG circuit ter wereld’. Daarmee hint de baas naar meerdere racebanen met het AMG-label over de wereld. Daar is nu nog niks over bekendgemaakt, dus die dunne hint nemen we voor nu met een korreltje zout.