Ga aan de haal met de ex van Jandino Asporaat

Oogt deze SUV coupé beter, of minder goed dan Jandino verkleed als vrouw?

Jazeker je kan weer een dikke BNer-bak op de kop tikken. Deze BMW X6 van de eerste generatie behoorde namelijk voorheen toe aan Jandino Aspartaam Asporaat. En voor de verandering hoeven we dit keer als het goed is géén rectificatie te plaatsen omdat de okkazie onverhoopt toch níet van Jandino blijkt te zijn, want we hebben actiefoto’s van de X6 en de komiek.





De Nederlandse Kevin Hart zwemt duidelijk in de monnie. De Bimmer is namelijk uitgevoerd met onder andere het lichtpakket en sportpakket en rolt op dubs, ook wel 20 inch pornojetsers genoemd. Tevens is duidelijk dat Jandino flink aan het hosselen is geweest om een naam te maken de afgelopen jaren, want de diesel uit 2013 heeft reeds 236.798 kilometers achter de rug. De auto wordt aangeboden op mobile.de voor 29.950 Euro. Heeft de auto genoeg swag om die prijs te rechtvaardigen?