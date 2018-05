Jaguar trollt Mercedes, maakt een paar taxi’s

De fittie tussen de Britten en Duitsers gaat door. Don't mention the war.

We kennen natuurlijk de billboard-wars tussen BMW en Audi, maar misschien nog wel leuker was de reclame-oorlog die enkele jaren geleden woedde tussen Jaguar en Mercedes. Het begon allemaal met Mercedes’ briljante reclame voor Magic Body Control in de S-klasse. Je weet wel, die met die kippen:

Jaguar vond het noodzakelijk in te haken op dit bijzonder geslaagde staaltje Duitse humor met een weinig subtiele respons. Hap hap hap:

De Duitsers hoefden niet te reageren, maar deden dat uiteraard toch met deze wederom vrij briljante Jaguar-diss:

Daarna bleef het even stil, maar nu slaat Jaguar keihard terug. Ze hebben namelijk een paar taxi’s gemaakt, traditioneel natuurlijk het domein van Mercedes. Alleen zal je ze waarschijnlijk niet in de typerende gebroken witte kleur aantreffen in Berlijn, maar in vechtkleuren bij de ‘Ring. Stiekem zal BMW zich er zodoende meer zorgen over maken dan Mercedes, maar als dat de insteek van dit bericht was geweest hadden we geen excuus gehad om bovenstaande fittie nog eens de revue te laten passeren.

Enfin, over naar de Jaaaaags. De ene is een F-Type SVR, de andere een XJR575. Beide hebben de bekende supercharged V8 onder de kap met een vermogen van 575 pk. De F-Type is oranje met blauwe striping en de XJR heeft precies de omgekeurde kleurstelling. Klanten kunnen een rondje meerijden in de auto’s, die bestuurd worden door ervaren ‘Ring-racers.

Om te zorgen dat je een blijvende herinnering overhoud aan de rit door de 73 bochten van de groene hel crasht de bestuurder snoeihard de vangrail in worden er tijdens het rondje opnames gemaakt. Zo wordt in beeld gebracht hoe de G-krachten en angstaanjagende momenten jouw gezicht in plooien trekken die je nooit voor mogelijk gehouden had.

Een rondje meevlammen kost 199 Euro. Je kan de rit vooraf bestellen of ter plaatse op het circuit. Zelf een rondje doen in je eigen waggie kan natuurlijk ook, maar let dan wel op dat je die roofkatten (en andere auto’s) niet van de baan af tikt.