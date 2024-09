Koop de gaafste M3-concurrent op Marktplaats

Met deze occasion heb je iets volstrekt unieks in Nederland.

Wij vinden een M3 net zo tof als jullie, maar laten we eerlijk zijn: het is niet de meest originele keuze. Nu zijn er ook weinig alternatieven die wel origineel zijn, maar we hebben er eentje gevonden op Marktplaats.

De echte kenners hadden de touchpad natuurlijk al herkend: het betreft een Lexus RC F. Dit is zeker wel een originele keuze, want er staan slechts 13 exemplaren op Nederlands kenteken. Er daarvan is er maar eentje een 10th Anniversary Edition. Je raadt het al: deze hier.

Lexus wilde kennelijk onderstrepen dat hun label veel minder historie heeft dan BMW M of AMG en kwam daarom met de RC F 10th Anniversary. Deze werd dus uitgebracht ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het prille F-label, wat in 2008 begon met de Lexus IS F.

Een Lexus RC F is standaard al geen muurbloempje, maar de visuele impact van de 10th Anniversary is nog een stukje groter. Zo is de auto voorzien van het Carbon Pack, wat onder meer een carbon spoiler en carbon motorkap behelst. De matgrijze kleur die je ziet is ook geen wrap, maar een exclusieve kleur voor de 10t Anniversary.

Het meest bijzondere aspect is echter het interieur. Daar treffen we namelijk blauw en wit leer aan. Weer eens wat anders dan al die saaie zwarte interieurs van de Duitsers. Ook bijzonder is het carbon in het interieur, waarin de kleuren blauw en zilver zijn verwerkt. Aan de buitenkant komt het blauw ook nog subtiel terug, in de remklauwen.

Smaakvol is misschien niet het juiste woord voor de 10th Anniversary Edition, maar het is wel een hele brute verschijning. Net zo bruut als de motor: een 5,0 liter atmosferische V8, die 464 pk levert. Nog een reden om deze Lexus boven een M3 te verkiezen.

Van de 10th Anniversary Edition zijn wereldwijd 260 exemplaren geleverd en dit is dus de enige op Nederlands kenteken. Er staat 51.101 kilometer op de teller en er wordt €74.990 voor gevraagd op Marktplaats.