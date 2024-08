Koop deze onopvallende powersedan op Marktplaats

Deze auto heeft slechts twee uitlaten, maar vergis je niet: dit is een serieuze powersedan.

We weten dat Autoblog-lezers gek zijn op dikke Duitse auto’s, maar het is ook leuk om zo nu en dan eens iets anders te behandelen. Zo hebben we nu op Marktplaats een interessant alternatief gevonden voor de welbekende Duitse powersedans.

We hebben al diverse keren geschreven over een Cadillac CTS-V op Marktplaats, maar deze keer hebben we een auto die nóg zeldzamer is in Nederland: de STS-V. Waar je de CTS-V kunt zien als een M5-rivaal is de STS nog een stukje hoger gepositioneerd. Met een lengte van 4,985 meter zit deze auto tussen de 5 en de 7 Serie in.

Van de STS was er dus ook een hete ‘V-versie’, die destijds ook gewoon in Nederland verkocht werd. Of nou ja, verkocht… Hij stond in de prijslijst. Uiteraard kocht niemand zo’n apparaat, dus het is een extreem zeldzame verschijning in Nederland. Maar nu staat er toch eentje op Marktplaats.

Misschien is ‘onopvallend’ niet helemaal de juiste omschrijving, maar toch is zo’n STS-V voor een powersedan redelijk ingetogen. Waar de Duitse performance sedans steevast vier uitlaten hebben, heeft de STS-V er maar twee. De wielen zijn ook niet overdreven groot. Ze zijn 18 en 19 inch, maar op zo’n slagschip ogen ze nog redelijk bescheiden.

Desalniettemin is dit een serieuze powersedan. Onder de kap ligt een Northstar V8 met supercharger, die goed is voor 476 pk en 595 Nm aan koppel. Dat was niet genoeg om de toenmalige Duitse concurrentie in hun hemd te zetten, maar je hebt alsnog een hele rappe sedan te pakken.

Dit exemplaar is niet geheel verrassend geïmporteerd, en wel uit Japan. Er staat 85.401 km op de teller. Aangezien dit de enige STS-V is die momenteel te koop staat in Nederland kan de verkoper ervoor vragen wat ze willen. Dat doen ze dan ook: de auto staat op Marktplaats voor €26.895. Iets zegt ons dat dit een optimistische kant is, ook al is dit een hele zeldzame auto.