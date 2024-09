Goedkoopste Polestar 2 verdwijnt uit line-up

De goedkoopste Polestar 2 is duurder geworden en kost nu meer dan 50.000 euro.

Dat heeft niets te maken met een prijsverhoging, maar vanwege het schrappen van de instapper. De line-up van de Polestar 2 begon met de Standard Range Single Motor. Dit model begon bij 44.950 euro. Dit model is niet langer te configureren als nieuwe auto, je bent op een voorraadmodel aangewezen.

De goedkoopste Polestar 2

De Polestar 2 Standard Range Single Motor is nog wel te zien in de configurator. Je krijgt alleen de mededeling ‘Configuratie niet beschikbaar voor fabrieksbestelling. Vergelijk uw configuratie met beschikbare auto’s uit voorraad.’

Het begint nu bij de Long Range Single Motor met een vanafprijs van 51.200 euro. Daarmee is de Polestar 2 een klap duurder geworden. Waarom de instapper niet langer onderdeel uitmaakt van de configuratie is niet bekend. De vraag staat uit bij Polestar Nederland. Een mogelijk scenario is dat het merk dit model niet meer kan aanbieden voor deze prijs vanwege de Chinese importheffingen.

Een opmerkelijke ontwikkeling is het wel. De Standard Range Single Motor was namelijk de best verkochte variant van de Polestar 2. Afgelopen maand werden nog 72 exemplaren van de Polestar 2 verkocht met een gemiddelde prijs van 48.548 euro. Dus dat betekent waarschijnlijk dat van die 72 een groot aantal de Standard Range uitvoeringen waren.

Met een prijs van meer dan 50 mille zal deze elektrische auto voor leaserijdend Nederland nu buiten het budget vallen. Het is evident dat deze keuze van Polestar gevolgen gaat hebben voor de verkopen van het model.

De line-up bestaat nu uit de Long Range Single Motor (€ 51.200), de Long Range Dual Motor (€ 55.200) en de Long Range Dual Motor met Performance Pack (€ 61.700).

De elektrische auto maakt al vier jaar onderdeel uit van de line-up van het merk. Het is het langst lopende model tot op heden. Daar zijn recentelijk de Polestar 3 en Polestar 4 bijgekomen. Moeten deze modellen dan straks het stokje overnemen van de 2? We hebben de vraag gesteld aan Polestar Nederland. Zodra we een reactie krijgen dan lezen jullie het hier.

Het is hoe dan ook ontwikkeling die vragen oproept. In mei van dit jaar kreeg dit elektrische model nog een prijsverlaging en in juni zelfs een update.