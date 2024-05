Koop voor €140k deze neppert op Marktplaats

€140.000 uitgeven en toch nog in een neppert rijden, dat kan met deze occasion.

Een Ferrari 430 Scuderia is gaaf, maar misschien nog wel gaver is de Scuderia Spider 16M. Dit is de gelimiteerde open versie van de Scuderia. Met deze auto vierde Ferrari het feit dat ze in 2008 voor de 16e keer het constructeurskampioenschap wonnen. 16 is normaalgesproken helemaal geen mijlpaal, maar Ferrari had toch het juiste moment gekozen voor een feestmodel, want de 16e titel is tot op heden ook de laatste.

Het aantal 16M’s in Nederland is op één hand te tellen, maar toch staat er nu eentje op Marktplaats. Althans, daar lijkt het op. Schijn bedriegt echter: het is een normale Ferrari F430 Spider die de looks van een 16M heeft gekregen.

De advertentie beweert dat de auto is voorzien van een “zeldzaam 16M-pakket”. Dit optionele pakket is zelfs zo zeldzaam dat wij er nog nooit van gehoord hebben en dat er op het internet niks over te vinden is. Bovendien lijkt het ons sterk dat Ferrari optioneel een ‘Limited 499’-badge leverde op een niet-gelimiteerde F430…

De 16M-kenmerken omvatten onder meer de voor- en achterbumper en de striping. De badges zijn ze ook niet vergeten. Wat ze wél vergeten zijn is het alcantara interieur en de speciale vijfspaaks velgen (of de standaard Scuderia-velgen). Voor de oplettende spotter zijn er dus aanwijzingen dat dit een neppe 16M is in plaats van the real deal.

Nu is er absoluut niks mis met de looks van een 16M en een Ferrari F430 Spider is sowieso een hele gave auto. Maar dat maakt het juist extra jammer dat deze auto zich beter voordoet dan dat ‘ie is.

Voor het “16M-pakket” moet je overigens nog flink in de buidel tasten, want er wordt €139.500 voor deze auto gevraagd op Marktplaats. Daarmee is het een behoorlijk prijzige F430. Wel ben je nog altijd een stuk goedkoper uit dan met een echte 16M, want daar betaal je zomaar 5 ton voor.