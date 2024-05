Slim: monteert een nieuwe PDK in je oude Porsche

Een PDK in een 993 klinkt eigenlijk als een briljant idee.

Het zal jullie allemaal weleens zijn opgevallen tijdens die momenten dat je oeverloos op Mobile.de of Marktplaats aan het zoeken bent naar een toffe youngtimer. De markt houdt van ‘puur’ en niet zozeer ‘duur’. Daarmee bedoelen we – in dit hele specifieke geval dat de gesloten varianten met tweewielaandrijving en handbak meer waard is dan de cabrio-versie met vierwielaandrijving en automaat.

Met name bij Porsches is dat goed te zien. Men wil gewoon heel erg graag die handbak. Dat is niet zo vreemd, want de oude automaten zijn inmiddels hopeloos achterhaald. En de eerste eigenaar was een pensionado die een automaat wilde omdat ‘ie er gewoon mee reed, voor de vierde eigenaar is het vooral een hobby-auto die leuk moet zijn.

PDK voor de 993!

In het geval van de Porsche 993 is dat niet anders. Die hadden namelijk nog een antieke automaat met slechts vier voorwaartse verzetten! Dat schiet natuurlijk niet op, zeker niet omdat die atmosferische zescilinder boxers geen enorme koppelreserves hebben. Bij KC Performance hebben ze de oplossing gevonden en wel in de vorm van een echte PDK-transmissie voor de oude Porsche 993.

We mogen wel trots zijn, want KC Performance is een Nederlands bedrijf! je kan bij hen terecht voor een hele hoop verschillende transformaties. Kijk maar op hun pagina met projecten: voor elk wat wils. In dit geval hebben we de 993 met PDK voor je. Je zou kunnen denken dat ze meteen eventjes een 997-aandrijflijn erin hebben gelepeld (die kon je na de facelift krijgen met PDK), maar niets is minder waar.

992

De automaat is namelijk niet eens afkomstig uit een 997, maar uit een moderne 992! De rest van de auto ziet er behoorlijk standaard uit. Er zijn grotere uitlaten en een Maxx Race-ECU, KCP luchtinlaat om de motor net even wat vrijer te laten lopen. Voor een betere wegligging is er een AST schroefset, waar @martijngizmo ook graag shopt.

Wat de transformatie heeft gekost, is niet bekend. Maar wellicht is het handig om in het achterhoofd te houden dat je geld kunt besparen om een 993 automaat te kiezen en dan achteraf de PDK installeert. Tof, hè?

