Max rijdt met een speciale helm op Zandvoort. Omdat het toch een beetje de thuisrace is voor de in België geboren Monegask natuurlijk.

Hebben jullie er ook al zoveel zin in? De race op Zandvoort van 27 augustus? De spanning, de sensatie, de bloedstollende inhaalacties en uiteindelijk Max die met een voorsprong van 45 seconden de wedstrijd wint.

Ja, wij ook. We kunnen niet wachten. Want Zandvoort is natuurlijk wel speciaal, hoe je het wendt of keert. We zijn de pandjesprins nog altijd dankbaar dat hij de race heeft teruggehaald naar de duinen. Want een feest wordt het!

Ook voor de liefhebbers van het betere design van de helmen. Want onze Max rijdt met een speciale helm op Zandvoort.

Een speciale helm voor Max op Zandvoort

En natuurlijk heeft die helm een Nederlands tintje. Zo staat de Nederlandse Leeuw bovenop en is die bovendien getooid in onze nationale driekleur. Datzelfde rood, wit en blauw komen ook terug op de zijkant van de helm. Mooi, opdat we niet vergeten waar we rijden.

Vorig jaar had onze Max ook al een speciale helm, alleen leek die meer op die van vader Jos. Dus ook rood, wit en blauw, maar met wat minder frutsels. In de ogen van ondergetekende iets mooier, maar da’s slechts een mening.

En je weet het he, een mening is ongeveer gelijk aan een anus. iedereen heeft er een, maar we zijn zelden geïnteresseerd in die van een ander. Maar dat terzijde.

Mocht je willen zien hoe de helm er precies uitziet, kijk dan even hier op X.

Fijne wedstrijd.