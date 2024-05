Volkswagen: plug-in hybrides zijn de toekomst

Ja, kom op zeg! Nu zegt Volkswagen dat plug-in hybrides de toekomst zijn.

We dachten dat het zo’n makkelijk stappenplan was. Alle normale betrouwbare doch onzuinige motoren worden vervangen door kleine turbomotoren (met iets meer aandachtspuntjes). De volgende stap was een hybride combinatie (met de ondersteuning van een elektromotor) en vervolgens de PHEV, een hybride die je daadwerkelijk kan laden. Vervolgens kan de elektrische auto het overnemen.

Maar ja, dat is nog niet helemaal aan het gebeuren. We hebben namelijk alle stappen doorlopen en men koopt nog niet voldoende elektrische auto’s. Daardoor komt bij veel merken de winst behoorlijk onder druk te staan, want ze hebben enorm veel geïnvesteerd in de nieuwe technieken. Dus wat doen ze? Ze verkopen voornamelijk nog oude techniek.

Volkswagen ziet toekomst in plug-in hybrides

Mede daardoor maakt Volkswagen een bijzonder besluit. Ze gaan juist investeren in een stap terug (in technisch opzicht). Na dieselgate ging men extra snel over op elektrische auto’s, waardoor Volkswagen nu een complete lijn van elektrische modellen heeft: ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 en ID-Buzz, plus elektrische bedrijfswagens. Maar in plaats van daar de focus vol op te leggen, gaan ze de plug-in hybride verder doorontwikkelen.

Dat meldt Thomas Schäfer, de grote baas van de Volkswagen Group aan Autocar. Hij ziet zelf ook wel in dat het een vreemde beslissing is. Zes maanden geleden zou het zelf ook niet gezegd hebben, vertelt hij aan de Britse kwaliteitspublicatie. De reden is de enorme run op plug-in hybride Volkswagens. De Golf, Passat en Tiguan zijn simpelweg niet aan te slepen.

EV nog wel het doel

De vraag naar elektrische auto’s vlakt juist wat af. Dus het betekent niet dat EV’s totaal niet meer verkopen, de verwachte stijging blijft een beetje uit. Het is volgens Schäfer ook totaal niet de bedoeling dat het uiteindelijke doel – elektrische suprematie – anders is.

Het is ook niet zo dat alle Volkswagens een PHEV-versie krijgen, alleen de modellen waarbij het lonend is. De ontwikkeling zal overigens ook voornamelijk op het elektrische aspect vlak zijn. Zo wil Volkswagen de techniek goedkoper maken en zorgen dat de range groter is.

Heel erg vreemd is de run op PHEV’s niet. Ondanks dat het financieel niet meer zo interessant als toen met de Outlander PHEV, zijn de auto’s dat nu wel. In ons laatste overzicht van auto’s met de grootste range staat het vol met Volkswagen-producten.