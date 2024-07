Koop de Lambo LM002 Wagon van de Sultan van Brunei

Een Lambo LM002 Wagon van de Sultan wordt binnenkort geveild.

Van alle autocollecties, is die van de Sultan van Brunei het meest indrukwekkend en het omvangrijkst. Het is c.q was echt een belachelijke verzameling aan auto’s. De supercars, hypercars en custom Bentley’s en Rolls-Royces kunnen we begrijpen. Waarom je in hemelsnaam 40 S-Klasses nodig hebt: geen idee. Maar de Sultan had ze staan. Althans, Prins Jeffri had ze. De Sultan deed met hem mee met de verzameling.

Jeffri was het jongere broertje van de sultan en niet geheel ontoevallig ook de minister van financiën in Brunei. Hij ging in die functie over de verkoop van olie en gas (waar veel van is in Brunei). Daarmee vergaarde hij een vermogen van 15 miljard, waarmee hij zijn autofetish kon bekostigen, naast het hebben van 5 vrouwen, 40 vriendinnen en 17 kinderen.

Lambo LM002 Wagon

Het zal je zijn opgevallen dat de collectie heel erg de focus heeft op de jaren ’90. Dat is niet gek, want in 1997 brak de grote financiële crisis in Azië uit. Jeffri had ineens een schuld van 10 miljard dollar. Diverse schuldeisers klaagden hem aan en met succes.

Jeffri moest ineens geld gaan genereren en dus moest hij eigendommen gaan verkopen. Denk aan 500 huizen, 100 schilderijen, negen vliegtuigen, vijf schepen en meer dan 1.000 auto’s. Maak je geen zorgen, Jeffri hield genoeg over voor zichzelf hoor.

Een van die auto’s is deze Lamborghini LM002. De Sultan had er twee en deze is het meest bijzonder. De ‘normale’ LM002 is namelijk een sedannetje of althans, het heeft een sedan-esque vorm. Dit is een stationwagon achterzijde.

De auto is speciaal in opdracht van Jeffri en de Sultan gebouwd door Salvatore Diomante. Heel bijzonder is het feit dat Lamborghini zijn zegen heeft gegeven en instond voor de kwaliteit van de conversie.

Het interieur is schitterend met een hele hoop écht leer en écht hout. Tegenwoordig is het allemaal vegan, maar hier hebben gewoon vier koeien het loodje gelegd voor een beetje comfort en leefbaarheid.

Weggerot

De collectie van de Sultan van Brunei is heel erg bijzonder, niet alleen vanwege de omvang, maar ook vanwege de uitermate verwaarloosde staat de auto’s schijnen te verkeren. In Brunei is het heel erg warm en vochtig en veel garages hebben gefungeerd als enorme kassen. Al 20 jaar geleden bleken een hoop auto’s in verregaande staat van ontbinding te verkeren. Dat is er in de tussentijd niet beter op geworden.

Er is geen geld om de collectie op te knappen. Verkopen wordt lastig, daar de auto’s in deplorabele staat verkeren en grotendeels zijn weggerot. Een toeristische attractie ervan maken doen ze niet, vanwege een gevalletje (valse) trots en (terechte) schaamte. Dus laten ze zo als het is.

Gelukkig is dat met deze LM002 Wagon niet het geval. De veiling van deze Lamborghini van de Sultan van Brunei is op 7 augustus.

Fotocredits: SBX