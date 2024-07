Dit is het V12-monster waar jij ’s nachts voor wakker blijft

Volgend jaar wil jij wakker blijven voor de Aston Martin AMR-LMH.

Dit jaar was Le Mans al spullen geblazen, met een flinke reeks auto’s in de hypercar klasse. Daar komt volgend jaar een smaakvolle auto bij. Namelijk de Aston Martin AMR-LMH met een Cosworth 6.5 liter V12. Moet jij voorstellen hoe dat klinkt op Circuit de La Sarthe. En dat 24 uur lang!

Aston Martin is begonnen met het testen in de echte wereld met een prototype. Daarmee deelt het Britse automerk voor het eerst plaatjes van de endurance racer.

Naast Le Mans zal de auto ook deelnemen aan de andere races van het FIA World Endurance Championship én de IMSA WeatherTech SportsCar Championship in 2025. Daarmee is het de eerste hypercar die aan beide kampioenschappen meedoet. Ze hebben er zin in bij Aston Martin.

Valkyrie

Een groot verschil met alle andere aan Le Mans deelnemende hypercars is dat de Aston Martin AMR-LMH verwant is aan een straatauto. Dat is de Valkyrie, die in de basis dezelfde twaalfcilinder aan boord heeft. Kijk je naar alle andere hypercars van bijvoorbeeld Ferrari of Cadillac dan staat daar geen straatauto tegenover. De Britten hebben hiermee een unieke troef in handen.

De Aston Martin AMR-LMH levert 1.014 pk dankzij een 6.5 liter Cosworth V12. Deze twaalfcilinder mag 11.000 tpm draaien. Dat moet vuurwerk betekenen als je langs de baan staat. Dit is straks de best klinkende auto van het veld, dat moet wel.

Aston Martin gaat voor de winst op Le Mans in 2025. Aan ervaring geen gebrek. In de afgelopen 95 (!) jaar hebben meer dan 240 coureurs deelgenomen in een Aston Martin aan de beroemdste race ter wereld. Meerdere keren stonden de coureurs op het podium met winst in de tas. Met zo’n bijzondere auto gun je dat Aston Martin ook, dus kom maar door met de AMR-LMH!