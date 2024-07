Autoverzekering wordt steeds duurder en dat komt door EV’s

Jazeker, EV’s zorgen ervoor dat de premies omhoog gaan.

Klagen over alles wat duurder wordt is een favoriete bezigheid van veel Nederlanders, en wij gaan toch even – tegen wil en dank – meedoen. Er is namelijk weer onderzoek gedaan naar de gemiddelde premies van autoverzekeringen en wat blijkt? Het is duurder geworden.

Het betreft een onderzoek van vergelijkingswebsite Geld.nl. Volgens hun berekeningen kwam de gemiddelde premie vorige maand uit op €90,38. In januari vorig jaar was dat nog €85,73, dus in tussentijd is de premie met zo’n 9% gestegen.

Hoe komt dat dan, deze stijging? Nou, dat heeft volgens Geld.nl onder andere te maken met elektrische auto’s. Die zijn namelijk duurder om te repareren. En er rijden steeds meer EV’s rond. Ergo, de gemiddelde premie stijgt. Daarnaast worden auto’s steeds geavanceerder, met dus duurdere onderdelen. Ergo, de premie stijgt nog meer.

Geld.nl heeft ook nog gekeken waar verzekeringen het duurst zijn. Van de provincies ben je – niet geheel verrassend – in Zuid-Holland het duurste uit. Daar betaal je gemiddeld €94,49. Den Haag (mooie stad achter de duinen) spant de kroon met een gemiddelde premie van maar liefst €122,69. Als je goedkoop wil verzekeren kun je het beste emigreren naar Fryslân. Daar betaal je gemiddeld maar €64,22.

Hieronder de volledige lijst met provincies:

Zuid-Holland: €94,49 Noord-Holland: €86,76 Utrecht: €86,38 Noord-Brabant: €85,04 Zeeland: €83,17 Limburg: €82,10 Overijssel: €81,38 Gelderland: €80,38 Flevoland: €79,03 Drenthe: €69,90 Groningen: €69,65 Friesland: €64,22

En de top 10 met duurste steden:

Den Haag: €122,69 Rotterdam: €119,17 Utrecht: € 111,33 Amsterdam: € 109,85 Tilburg: € 97,02 Breda: €95,58 Eindhoven: €90,60 Nijmegen: €85,57 Almere: €82,69 Groningen: €75,47

Bron: Geld.nl

Foto: BMW i5 & Mercedes EQS, gespot door @benja01