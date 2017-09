Koop de Lamborghini Huracan van Deadmau5

Of moeten we zeggen de Nyanborghini Purracan?

Voor onze waarde oudere (of piepjonge) lezers die niet bekend zijn met Deadmau5: de man is een Canadese maker van elektronische muziek en zijn echte naam is Joel Thomas Zimmerman. Je zou Joel onder andere kunnen kennen van hits als Strobe en Ghosts ‘N’ Stuff. Tijdens optredens draagt dode muis steevast een contraptie op zijn hoofd die hem de looks geeft van een muis. Denk daarbij aan Mickey Mouse, maar dan een versie die zich tegoed heeft gedaan aan de snuisterijen die de betere houseparty te bieden heeft. Disney is daar overigens niet zo blij mee en heeft al eens een rechtszaak aangespannen tegen Deadmau5 om hun trademark ® te beschermen. De zaak werd in de minne geschikt.

Overigens is Deadmau5 wel gewend aan grote bedrijven die achter hem aankomen om hun merken te beschermen. De overleden muis had in het verleden namelijk ook al een Ferrari, die hij voorzag van een Nyancat-wrap inclusief speciale badges. Voor degenen die niet bekend zijn met Nyancat: dit is een vliegende fictieve kat die een regenboog achterlaat overal waar hij gaat of staat. Enfin, Ferrari houdt niet zo van gerommel met hun logo’s, merknaam of designs en dus stuurden ook zij een advocaat op Deadmau5 af.

De Ferrari ging exit, dus moest er wat nieuws komen om die leemte te vullen. De keus viel op een product van Ferrari’s concurrent uit Sant’Agata de Bolognese: een Lamborghini Huracan. Ook de Huracan kreeg de Nyancat-behandeling en werd zodoende omgedoopt tot de Nyanborghini Purracan. Maar kennelijk is Deadmau5 uitgekeken op de auto, want hij staat te koop. De vraagprijs bedraagt 289.900 Canadese Dollars, omgerekend zo’n 200.000 Euro. De verkoper meldt overigens dat je de wrap kan verwijderen en de remklauwen kan ontdoen van hun roze kleurtje. In dat geval houd je echter een relatief reguliere witte Huracan met een setje ADV1 velgen en een PUMA-achtig logo op de neus over. Daar zien we het nut dus niet echt van in…