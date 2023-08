Koop de McLaren Senna van Shmee150

De blauwe McLaren Senna van YouTuber Shmee150 staat te koop.

Hij is blauw, hij is schreeuwerig en het draagt de naam Senna. De supersportwagen van de Britse autofabrikant kon niet op iedereens goedkeuring rekenen toen de auto werd onthuld. Wel bij de Britse YouTuber Shmee150. Na een 12C, 650S, 675LT (coupé en Spider) werd er een Senna aan het wagenpark toegevoegd.

De videomaker koopt en verkoopt wel vaker auto’s uit zijn collectie, waaronder nu zijn McLaren Senna. Maar dan moet er nog wel een koper voor gevonden worden. En dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. De Senna is niet zo gewild als een exclusieve Ferrari. Bovendien is de auto, ondanks zijn naam, zeker niet zo legendarisch als bijvoorbeeld een P1 dat wel is.

Van de Senna zijn 500 stuks gebouwd. De auto van Shmee150 is nummer 281. De Senna is uitgerust met een 4.0-liter twinturbo V8 met 800 pk en 800 Nm koppel. En dat op een drooggewicht van slechts 1.181 kg. De supercar sprint in 2,8 seconden naar de honderd. In 6,8 seconden staat er al 200 km/u op de teller. De topsnelheid bedraagt 335 km/u.

Schade

De auto is piekfijn in orde, dat is niet altijd zo geweest. In het verleden is Tim (Shmee150) aangereden op de snelweg in zijn Senna. De schade was aanzienlijk door scheuren in de vele carbon onderdelen van de auto. Zelfs de complete deur moest vervangen worden. De reparaties zijn officieel door McLaren uitgevoerd.

Toch te koop

Voor lange tijd leek de McLaren Senna een ‘forever car‘ voor de Britse ondernemer. Maar blijkbaar is dit toch niet het geval, nu de supercar te koop staat. Voor 695.000 Britse pond (omgerekend zo’n 805.500 euro) is de Senna de jouwe.

Daarmee koerst Shmee af op een verlies, mocht de auto voor dit bedrag verkocht worden. De nieuwprijs van de Senna lag ‘kaal’ op 750.000 pond in de UK. De auto van de Brit is echter behoorlijk aangekleed met veel MSO opties. De nieuwprijs zal daardoor nog flink hoger hebben gelegen. De advertentie is te zien op Pistonheads.