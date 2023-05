Miljonair takelt McLaren naar penthouse op de 57ste verdieping

Een McLaren Senna koop je niet om ernaar te kijken, maar dat is toch het enige wat deze eigenaar er nog mee kan doen.

Een McLaren Senna is bij uitstek een auto die ontworpen is volgens het principe ‘functie boven vorm’. Daarmee is het niet moeders mooiste, maar het is ongetwijfeld wel een epische auto om te rijden. Een penthouse op de 57ste verdieping is dus precies niet de plek waar een McLaren Senna tot zijn recht komt.

Toch heeft Adrian Portelli, een 34-jarige miljonair uit Melbourne, besloten dat hij zijn McLaren Senna in zijn woonkamer wil hebben. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want deze woonkamer bevindt zich in een penthouse bovenop een wolkenkrabber. Een optrekje dat omgerekend 36 miljoen euro heeft gekost.

De McLaren moest daarom met een kraan die bovenop het gebouw stond zo’n 200 meter omhoog getakeld worden. Dat is gelukt: de auto staat nu 57 hoog en gaat helemaal nergens meer heen. Het penthouse moet verder nog ingericht worden, dus de McLaren Senna is het allereerste meubelstuk.

Het was je misschien al opgevallen dat het geen normale Senna is, maar een Senna GTR. Hier zijn er maar 75 van gebouwd. De GTR heeft een nóg grotere spoiler dan de reguliere McLaren Senna en is in alleen bedoeld voor het circuit. Al staan er op de Instagram-pagina van Portelli wel foto’s dat hij met dit ding door de straten van Melbourne rijdt.

Rijden met deze McLaren Senna GTR is er voorlopig niet meer bij, maar gelukkig heeft de beste man nog een paar auto’s achter de hand. Zo heeft hij onder meer een Murciélago SV, een Aventador SVJ, een Continental GT, een Skyline GT-R en – last but not least – een Toyota MR2.

Foto’s: @adrian_portelli op Instagram