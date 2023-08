Nordschleife krijgt een eigen pistop voor toeristen

Er komt een extra pitstop voor toeristen op de Nordschleife van de Nürburgring.

Het is de minst verrassende manier om je auto in één keer af te schrijven: de Nordschleife van De Nürburgring. Nog altijd – zelfs anno 2023 – kun je een kaartje kopen en op een van de gevaarlijkste circuits ter wereld een rondje doen.

Naast dat het al een hele uitdaging is om je eigen wagen op de baan te houden, moet je ook uitkijken voor zelfverklaarde testpiloten die zich Misha Charoudin, Stefan Roser of Tom Coronel wanen.

Pitstop voor toeristen op Nordschleife

Dat worden er telkens meer. Er zijn dermate veel gegadigden die graag een rondje ‘Ring doen dat de baan een beetje dicht begint te slibben. Met name bij de start/finish op het rechte stuk. Om dat gedeelte een beetje te ontzien, komt er een nieuwe pitstop bij de Nordschleife.

Hier kun je de auto tanken of zelf even een drankje halen. Het is ook mogelijk jezelf te ontlasten, mocht de antiperistaltiek zijn werk doen na een rondje. Of als de schnitzel van de dag ervoor er als stroganoff uitkomt. Op deze locatie kunnen 100 auto’s te gelijk even pauze houden. Op de locatie zijn twee stewards die alles in goede banen (har har) moeten leiden.

En waar zit ‘ie dan?

Dan de locatie van de nieuwe pistop op de Nordschleife. Die komt voor bocht 13. Dat is wat tegenwoordig de Sabine Schmitz-Kurve is. Dat is de eerste bocht als je voorbij de originele start-finish komt.

Deze maand gaat het management van de Nürburgring een pilot houden om te zien hoe het werkt en of er überhaupt animo voor is. Dan gaan ze daarna beslissen of de pitstop voor toeristen behouden blijft.

Heel veel aanpassingen hoeven ze natuurlijk niet te doen. Het is immers de locatie van de oude start-finish, dus de infrastructuur ligt er al.