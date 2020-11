Koop de AMG C63S van een NL Superbike-coureur - Autoblog.nl

Met deze Mercedes-AMG C63S van Superbike-coureur Michael van der Mark is altijd rustig gereden. Echt waar.

Op deze Black Friday hebben we een wel heel lekkere Mercedes-AMG C63S voor je. Natuurlijk niet zomaar eentje, maar de ex van Superbike-coureur Michael van der Mark. We kennen deze AMG een beetje, omdat Wouter ooit op de passagiersstoel zat van de dikste C-klasse. Naar verluidt was het voor het eerst sinds 1997 dat Wouter überhaupt op een passagiersstoel zat, maar dat geheel terzijde.

Het interieur en de velgen zijn geheel in de stijl van vandaag zwart. De kleur is een mat grijze tint wat de C63S best wel lekker staat. De oude AMG van Michael van der Mark heeft 41.336 kilometer ervaring en komt uit 2016. Wat deze Mercedes-AMG onder andere zo lekker maakt is het uitlaatsysteem van Akrapovic. Check het filmpje hierboven om erachter te komen hoe dat klinkt.

De details maken de AMG net even wat anders. Onder andere de carbon achterspoiler, diffuser, spiegels en de carbon delen van de voorbumper zijn daar verantwoordelijk voor. In deze uitdossing is de C-klasse goed voor 510 pk uit de alombekende geblazen 4.0-liter V8 van AMG.

Voor 79.949 euro is de voormalige Mercedes-AMG C63S van Superbike-coureur Michael van der Mark de jouwe.