Jan Lammers moest bijna huilen van zijn Volvo - Autoblog.nl

Sommige mensen zullen maar wat blij zijn om in een gloednieuwe Volvo te kunnen rijden, maar Jan Lammers moest er bijna van huilen.

Jan Lammers heeft in zijn 45-jarige carrière als coureur in veel verschillende snelheidsmonsters geracet. In de Formule 3, later zelfs in de Formule 1, daarna stapt hij in een Le Mans-Jaguar… Allemaal pijlsnelle racewagens met achterwielaandrijving waar iedere petrolheads hart sneller van gaat kloppen.

Na zijn uitstapjes in de Formule 1, ging hij meedoen aan de British Touring Car Championship. Racen in een Volvo leek Lammers eerst een hartstikke leuk idee, waar hij volledig voor ging. Maar voordat hij zijn eerste rondje kon afmaken had hij al spijt, zegt hij bij de BNR Nationale Autoshow.

Ik kan me herinneren dat ik uit de pitstraat reed in mijn Volvo 850. Ik was niet eens in de derde versnelling, of de tranen schoten me zowat al in de ogen. Het was een voorwielaandrijver en ik was net enorm verwend met prachtige auto’s. Ik kwam net uit de Toyota’s (TS010 Group C-protoypte, red) en had nog onlangs twee GP’s gereden. Dan is dat toch wel een enorme overstap naar zo’n estate. Professioneel gezien was het heel mooi en interessant, maar qua rijden… Jan Lammers

‘Gelukkig’ voor Lammers hoefde hij maar een jaartje in de Volvo te rijden. Dat seizoen, de BTCC van 1994, werd hij vijftiende (van de 33). Overigens was hij niet de enige die wat minder fan was van de Volvo’s. Tegen Meindert en Wouter zegt Lammers dat wanneer iemand werd ingehaald door een Volvo, de ingehaalde bestuurder liever ‘stierf’ dan dat hij achter die Volvo bleef rijden. “Dus finishten die Volvo’s met beschadigingen rondom.”

Lammers was te gast omdat vandaag zijn biografie uitkomt. In dit boek gaat hij uiteraard in op zijn carrière als autocoureur, waarin ook de Formule 1 aan bod komt. Hoe hij op die tijd terugkijkt? ‘Heel neutraal’. “Ik heb bij lange na niet bereikt wat ik wilde toen ik begon, maar toch kijk ik er met een heel tevreden gevoel op terug. Ik heb geen schokkende dingen gedaan, geen podium gehaald… Mijn beste prestatie is een vierde tijd bij de GP van Long Beach. Maar ik heb toch net genoeg gedaan om te legitimeren dat ik er een serieuze aanval op deed.”

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Porsche-coureur Dennis Retera praat over zijn recorddrift in de Porsche Taycan. En Cora van Nieuwenhuizen legt uit wat de infrastructuurplannen zijn.