Bebouwde kom Rotterdam van 50 naar 30 km/u - Autoblog.nl

De kans is groot dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van Rotterdam voor een deel naar beneden gaat. Dit zijn de plannen.

Het is altijd spannend als een grote Nederlandse stad een belangrijke beslissing neemt. Want met een goed resultaat volgen vaak andere steden met soortgelijke maatregelen. In Rotterdam gaat de maximumsnelheid in diverse gebieden flink naar beneden, zo lijkt het plan te worden.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het initiatief van GroenLinks. Aankomende zomer moet er een plan klaarliggen. Niet alleen ambtenaren gaan kijken waar de snelheid omlaag moet, ook inwoners van Rotterdam kunnen suggesties geven.

Rotterdam speelt al langer met het idee om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen. Het is nu voor het eerst dat de gemeenteraad heeft ingestemd het idee.

De Zuid-Hollandse stad is voor autobegrippen een makkelijk stad om doorheen te rijden met veel rechte stukken. Daardoor ligt de maximumsnelheid vaak hoger dan de toegestane snelheid van 50 km/u, met soms asociaal rijgedrag en geluidsoverlast tot gevolg.

Alleen het verlagen van de maximumsnelheid is volgens de PvdA geen oplossing om het probleem van hardrijders op te lossen. Een partijlid pleit voor meer flitskasten en obstakels om de weg om de snelheid naar beneden te krijgen. Denk aan plantenbakken of een wegversmalling.

Foto: 488 Pista Spider in Rotterdam via @gwnfinn op Autojunk