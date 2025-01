Tesla verlaagt prijzen van de Cybertruck

Nu iedereen en zijn moeder inmiddels een Cybertruck heeft verlaagt Tesla de prijzen.

Eind 2023 was je in de Verenigde Staten helemaal het mannetje (of vrouwtje) als je een Tesla Cybertruck had. Het internet ontplofte toen de eerste exemplaren op de openbare weg werden gespot. Mooie tijd was dat. Tegenwoordig is het allemaal wat minder bijzonder. Alleen in Europa vinden we het nog spannend omdat het ding nooit is geleverd hier.

Komt dat even mooi uit als je als Europeaan de blits wil maken met de een nieuwe Cybertruck. Tesla heeft namelijk de prijzen verlaagd van de Cybertruck. In de Verenigde Staten, dat dan weer wel. Dus moet je nog even kijken hoe je dat ding hier krijgt. Kan vast via een Albanese constructie heb ik me laten vertellen.

Als je nog überhaupt een Tesla wil, met een Elon Musk die gisteren in de Capital One Arena te Washington D.C. zijn arm tot tweemaal toe wel heel ongelukkig bewoog na afloop van zijn speech.

De Tesla Cybertruck is vele duizenden dollars goedkoper geworden. Het begint nu bij 79.990 dollar voor de AWD, dat was 99.990 dollar. De Cyberbeast is nu onder de ton geprijsd met een prijskaartje van 99.990 dollar. Dat was 119.990 dollar. 20k korting op een Cyberbeast is gewoon een goede korting.

Of de prijsverlaging voor een verkoopboost gaat zorgen is een tweede. De toch ietwat malle Cybertruck is voor een select groepje fans. De gemiddelde Amerikaan gaat zijn F-150 hier echt niet op inruilen.

Als je nog goedkoper wil shoppen met garantie (wel aan te raden) dan kunnen Amerikanen ook terecht voor een gebruikt exemplaar bij Tesla. Prijzen beginnen dan bij zo’n 78.390 dollar. Het scheelt nauwelijks in vergelijking met een gloednieuwe, maar het voordeel is wel dat je er morgen mee kunt rijden. Als je in de Verenigde Staten woont tenminste, want dit gaat nog altijd over exemplaren in de States.

