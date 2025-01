Populairste Volvo krijgt binnenkort een Cross Country-versie!

De bestverkochte Volvo van Nederland wordt stoerder dankzij een Cross Country-uitvoering.

Wist je dat er de afgelopen jaren meerdere Cross Country-modellen in het Volvo-gamma zaten? Maar eigenlijk zaten er ook helemaal geen Cross Country’s in het assortiment. Dat zit zo: een dikke V90 met stoere bumpers en beschermplaten is niet meer te configureren., maar XC dat staat ook voor Cross Country. Flauw van mij hè? Maar niet getreurd: de Cross Country-lijn van Volvo maakt binnenkort zijn comeback! En niet op zomaar een model.

In 2023 presenteerde Volvo een kleiner, betaalbaarder elektrisch model genaamd de EX30. Dit moest dé verkooptopper van het Zweeds/Chinese merk worden. In 2024 werden er wereldwijd 98.065 van verkocht. Daarmee staat ie op nummer 5 van Volvo’s bestverkochte modellen. Daarvan gingen er 10.802 naar Nederland. Het meeste van alle Volvo’s met nieuwe gele platen, de nummer 2 van alle Nederlandse EV’s en de nummer 3 overall.

Volvo EX30 Cross Country

Een tijdje na de bekendmaking presenteerde Volvo al een ruigere Cross Country-versie van de EX30. Het komt dus niet heel erg uit de lucht vallen dat deze auto er komt. De auto was gepland voor 2024, maar dat heeft Volvo zoals je merkt niet gehaald. Het Britse AutoExpress weet nu te melden dat Volvo bijna klaar is voor de productie. De fabricage moet ergens in de lente beginnen, en in de zomer van dit jaar kun je de Volvo EX30 Cross Country configureren.

Door het eerdere bericht weten we al hoe de offroad-EX30 eruit komt te zien (mits Volvo dicht bij het concept hierboven blijft). De zwarte accenten zullen waarschijnlijk op het productiemodel zitten. Ik verwacht niet dat de offroad-banden zulke diepe groeven zullen hebben. Volvo heeft wel al gezegd dat de Cross Country op maat gemaakte wielen krijgt, dus het velgontwerp zou wel kunnen blijven.

Verder mogen we er wel vanuit gaan dat Volvo zijn Twin Motor Performance-opstelling gebruikt voor de offroader die je nu ook al op de EX30 kunt laten zetten. Twee elektromotoren zorgen voor 428 pk en 543 Nm aan koppel. Een 69-kWh batterij zorgt voor 450 kilometer actieradius. Het sprintje naar 100 km/u duurt maar 3,6 seconden. Gezien de liftkit en de (mogelijke) offroadbanden zal de Cross Country niet zo snel zijn.

We hebben Volvo Nederland gevraagd of de uitspraak van AutoExpress klopt en of de bonkige EX30 ook naar Nederland komt. We wachten nog op een reactie. ls dat het geval is, dan wordt het de eerste elektrische Cross Country ooit. Of ga je liever voor een stuk lagere EX30?