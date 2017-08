Donckerwolke: Hyundai design studio beter dan bij VAG

Luc heeft van zijn nieuwe werkgever een hippe nieuwe design studio gekregen en is van plan er grootse dingen mee te doen.

Waarschijnlijk ben je wel bekend met Luc Donckerwolke, maar voor het geval dat zijn naam op deze vroege zaterdagochtend even geen belletje doet rinkelen zullen we kort je geheugen opfrissen. Luc is een van oorsprong Belgische designer, hoewel hij geboren is in het Peruviaanse Lima. Zijn meest bekende werken maakte hij in dienst van VAG. Daar tekende hij onder andere (mee) aan de Audi A2, de eerste A4 Avant, de eerste Skoda Octavia en Fabia, de Lamborghini Murciélago en de Bentley EXP 10 Speed 6.

In 2015 vertrok Donckerwolke echter bij VAG en inmiddels is hij geland bij Hyundai, waar hij de mag toezien over de nieuwe design-taal van de merken Hyundai en Genesis. Onlangs maakten we al kennis met de nieuwe Genesis G90 van zijn hand. Donckerwolcke wil echter niet alleen maar wat nieuwe Hyundai’s tekenen, hij wil ook het proces waarmee Hyuandai nieuwe auto’s maakt veranderen. Het moet allemaal sneller en efficiënter worden, waardoor product cycles korter worden Hyundai beter kan inspelen op veranderingen in de markt.

Hyundai Speed:

Volgens Automotive News bestaat er kennelijk al zoiets als ‘Hyundai Speed’. Medewerkers van het merk laten zich erop voorstaan dat ze alles heel snel kunnen doen. Donckerwolke wil het motortje echter nog wat extra opvoeren. In plaats van de traditionele drie jaar, moet het volgens hem kunnen om in anderhalf jaar een volledig nieuwe auto te ontwikkelen:

“As life cycles get shorter, they will get drastically shorter. I have no doubt design can be shortened by half.”

Het nieuwe wapen dat Luc kan gebruiken in zijn queeste heet het Namyang R&D Center, gelegen ten zuiden van Seoel. Hyundai heeft 67 miljoen Dollar in het nieuwe optrekje van Donckerwolke geplempt. De faciliteit meet ruim 30.000 vierkante meter en is uitgerust met 3D-printers die groot genoeg zijn om halve auto’s te printen in één keer. Uiteraard is er ook aan goede belichting gedacht om de mood rooms van de tekenaars de juiste sfeer te geven. Er is een grote glazen wand die zonlicht binnenlaat en het plafond is voorzien van LEDs die natuurlijk licht nabootsen. Volgen Donckerwolke is zijn nieuwe basis beter dan wat hij ooit bij VAG tot zijn beschikking had:

“It is better than any design studio I’ve had before.”

Potentiële klanten zullen echter vooral benieuwd zijn naar het eindresultaat van Luc’s producten. Zowel Hyundai als Genesis staan wat dat betreft aan het begin van misschien wel een nieuw tijdperk. Binnen de design-studio worden beide merken overigens angstvallig uit elkaar gehouden als de MotoGP-pitbox van Yamaha tijdens de koude oorlog tussen Rossi en Lorenzo. Een bewuste keuze, want de Zuid-Koreanen willen dat de twee labels als aparte merken gezien gaan worden en niet als ‘Hyundai-Genesis’. De eerste producten die we van beide merken kunnen verwachten zijn de Kona respectievelijk Genesis G70. Gezien de beoogde snelheid waarmee Luc en zijn team van plan zijn aan de slag te gaan, zullen er echter spoedig meer volgen.