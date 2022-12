Koop deze Aston Martin DBS mét handbak

Een Aston Martin DBS met handbak is alles wat je voor kerst kan wensen, toch?

Ferrari, Lamborghini, Porsche: als je flink bemiddeld bent kun je kiezen om een model van illuster merk voor de deur te zetten. Heel erg leuk natuurlijk, maar is een Aston Martin eigenlijk niet veel leuker? Net ietsjes stijlvoller en net even iets meer voor de connaisseur voordat het echt obscuur wordt.

De Aston Martin DBS is misschien wel de ideale combinatie tussen looks, prestaties, prijs, zeldzaamheid en beleving. We beginnen met de prijs voor je: 142.500 euro kost dit exemplaar dat wij vonden op Marktplaats. Het is geen garage queen, want er is bijna 75.000 km mee gereden.

Snellere DB9

Met name op de foto’s van het interieur zie je enkele sporen van gebruik, maar dat mag. De auto is immers gebruikt. Heel erg tof is de uitvoering, want het is dezelfde configuratie als Q had gekozen voor J. Bond in ‘Casino Royale’. Dat is een documentaire over een alcoholverslaafde Brit die een stel gokverslaafden keihard aanpakt.

De Aston Martin DBS is eigenlijk een iets snellere versie van de DB9. De DB9 is zo mogelijk nog mooier, nog gracieuzer en nog eleganter. De DBS heeft namelijk grotere wielen, dikke bumpers, flinke zij-skirts en een opgebolde motorpak. Alsof je een bodybuilder in een iets te strak pak ziet. En toch, waar een Porsche al snel ordinair wordt en een Ferrari patserig, komt een Aston Martin ermee weg.

De meeste exemplaren van de DBS zijn uitgerust met een automaat, maar in dit geval is er een heuse handbak! Een beeldschone coupé met achterwielaandrijving, atmosferische V12 én een handbak. Beter gaat het echt niet worden deze eerste kerstdag.

Prestaties Aston Martin DBS met handbak

Natuurlijk, qua prestaties stelt het anno 2022 (bijna 2023!) niets meer voor. Een gechipte Golf R is waarschijnlijk op alle disciplines gewoon sneller. Desalniettemin is een 0-100 km/u sprint van 4,3 seconden en een topsnelheid van 307 km/u niet verkeerd. En het gaat ook om de beleving en het feit dat jij als bestuurder alles doet en feedback krijgt van een de best klinkende motoren aller tijden.

Een Golf R of rappe EV kun je vergelijken met een technofeest: het gaat onnoemelijk hard, maar de beleving is erg eenzijdig. Rijden in een DBS is als luisteren naar een voorstelling in het concertgebouw. Er zijn veel meer lagen, de beleving is in meerdere dimensies. Het volume is minder luid, maar niet minder indrukwekkend.

Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Dit zijn 11 twaalfcilinders met een handbak!