Autoblog Spot van de Week: Mansory Lamborghini Urus

Met een Urus val je niet meer op in Amsterdam, maar daar heeft de eigenaar van dit exemplaar wat aan gedaan.

We houden niet van grijze muizen in het straatbeeld, maar je kunt natuurlijk ook doorschieten naar de andere kant. Bijvoorbeeld door je auto te laten ‘verfraaien’ door Mansory. Je zou denken dat dit vooral iets voor Arabieren is, maar er zijn ook steeds meer Nederlanders die de ultieme wansmaak omarmen.

Zo werd in onze hoofdstad een zeer opvallende Lamborghini Urus gespot door @thomcarspotter. Het betreft – je raadt het al – een creatie van Mansory. De Duiters hebben hun uiterste best gedaan om het design zo druk mogelijk te maken.

Mansory heeft veelvuldig gebruik gemaakt van ‘forged carbon’. Lamborghini gebruikte dit materiaal zelf voor de Huracán Performante, maar Mansory vond dit zo mooi dat ze het nu te pas en te onpas gebruiken. De auto is ook uitgevoerd met een opvallende kleurovergang, wat weer afgekeken is van McLaren.

Het interieur is minstens zo opvallend als het exterieur. Dankzij Mansory heeft het interieur nu een Nederlands tintje. Of de tuner ook nog wat aan de motor heeft gedaan kunnen we helaas niet vertellen op basis van de foto’s.

Volgens de badge op de zijkant betreft het een one-off uitvoering. Aangezien de bodykit niet uniek is, zal het unieke aspect in de kleurstelling zitten. Waarschijnlijk rijdt er dus geen tweede Urus rond die er zo uitziet. Of dat een goede zaak is mogen jullie zelf invullen…

Één ding is in ieder geval zeker: dit is een bijzondere verschijning in het Nederlandse straatbeeld. Dat is genoeg reden om deze spot uit te roepen tot Spot van de Week. Thom krijgt daarom een mooi Autoblog-hoofddeksel thuisgestuurd.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Alle foto’s van deze Mansory Urus bekijk je op Autoblog Spots!