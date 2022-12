5 toffe autocadeau’s waar je het warm van krijgt

Om hebberig van te worden! Autocadeau’s waar we het warm van krijgen.

Toegegeven. De meeste cadeau’s uit dit lijstje zijn voor de meesten van ons niet haalbaar. Maar er is niks mis met een beetje wegdromen met een glaasje rood of wit in de hand, toch? We vonden 5 autocadeau’s voor je waar we het zelf toch wel warm van krijgen.

Porsche 911 GT3 soundbar

Als je dit thuis aan de muur hebt hangen weet je al je vrienden te verbazen. Het hebben van een soundbar in de woonkamer is altijd een goed idee. Dan maar meteen goed aanpakken toch? Deze soundbar van Porsche Design lijkt op het uitlaatsysteem van een 911 GT3. Kost je slechts € 8.990,-. Het gaat hier om een limited edition. Van de soundbar worden er 500 gemaakt.

BMW LGND by Puma

Een cadeautje voor jezelf waar je elke dag plezier van hebt. Schoenen! De BMW LGND sneaker is gemaakt in samenwerking met Puma. Dit paar schoenen heeft de BMW M4 CSL als inspiratie genomen. De sneakers komen verkrijgbaar in twee kleuren, een knipoog naar de BMW M Motorsport liveries. Schoenmaat 39 tot en met 47 en een adviesprijs van € 159,95.

Rolls-Royce Limited Edition Headphones

Een nieuwe Rolls-Royce betalen is onhaalbaar voor een hoop mensen. Een Rolls-Royce Limited Edition Headphones komt wellicht wat meer in de buurt. De Britse autofabrikant heeft overigens niet bekendgemaakt wat deze koptelefoon kost. Mooi is ‘ie wel. Gemaakt van aluminium en afgewerkt met bruin leder.

Bentley Bacalar 1:43 miniatuur

Een prijskaartje van meer dan twee miljoen euro en een gelimiteerde oplage van 12 auto’s. De Bentley Bacalar is een exclusieve verschijning. Bentley komt echter ook met een schaalmodel. Voor 100 Britse pond is deze de jouwe. Naast de Bacalar is er ook een 1:43 miniatuur verkrijgbaar van de Continental GT Speed. Te koop via de webshop van Bentley.

Bugatti Hyper Safe Collection

Als je alle cadeau’s van het bovenstaande lijstje hebt gekocht wil je natuurlijk wel dat het veilig ligt opgeslagen. Daar komt de Bugatti Hyper Safe Collection in beeld. Bugatti is daarvoor de samenwerking aangegaan met Buben&Zorgweg. De kluizen zijn geïnspireerd op de auto’s van het merk en komen in een gelimiteerde oplage van 25 stuks op de markt.