Koop deze gare Golf Cabrio van een bekende eigenaar

Deze Golf ziet er niet uit, maar gaat misschien toch veel opbrengen op de veiling.

Een Golf Cabrio, dat is geen auto die je verwacht op een veiling met allemaal bijzondere klassiekers en youngtimers. Is het misschien een bijzondere motorvariant? Is het een fabrieksnieuw exemplaar? Niks van dat alles, het is gewoon een roestende 2.0.

Oké, het is een Pink Floyd Edition, maar ook dat maakt deze auto nog niet heel waardevol. Wat deze auto bijzonder maakt, is de eigenaar. Deze Pink Floyd Edition komt daadwerkelijk van Pink Floyd. De huidige eigenaar is niemand minder dan Nick Mason.

De Pink Floyd Edition kwam tot stand in 1994, toen Volkswagen de Division Bell-tournee sponsorde. Als onderdeel van deze deal werd een special edition uitgebracht, met speciale bekleding, Pink Floyd-logo’s en een speciale kleur. Bij ieder concert werd één exemplaar gratis weggegeven, maar deze special edition was ook gewoon te koop.

Grappig genoeg kreeg Pink Floyd achteraf spijt van de samenwerking, omdat ze niet wilden dat Volkswagen hen zou ‘claimen’. Het geld dat ze verdiend hadden met de deal werd daarom aan een goed doel gegeven.

Nick Mason vond de Pink Floyd Edition stiekem toch wel leuk, want hij heeft dit exemplaar een paar jaar geleden aangeschaft. Het plan was om de auto helemaal op te knappen, maar zoals je ziet is het daar niet van gekomen. Wel had Nick Mason een hoop onderdelen klaarliggen, die allemaal meegeleverd worden.

Mason staat bekend als een van de grootste autoliefhebbers uit de muziekwereld. Zijn autocollectie bevat de absolute crème-de-la-crème, waaronder een Ferrari 250 GTO, een McLaren F1 en een Bugatti Type 35. En dus een Golf Cabrio…

Het goede doel is een terugkerend thema, want ook deze auto wordt geveild voor een goed doel, namelijk de Harefield Healing Garden. Om de Pink Floyd-fans nog wat verder aan te sporen zitten er ook nog een aantal memorabilia bij, waaronder gesigneerde drumstokken, albums en t-shirts. De auto en toebehoren worden volgende week zaterdag geveild door Iconic Auctioneers.