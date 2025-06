Bekende Ferrari F40 gaat kablabber

Kijk, zo zie je nog eens waar een Ferrari F40 van gemaakt is. Alweer een bekende F40 is kablabber gegaan.

Save the F40’s! De F40 mag van alle hypercar Ferrari’s dan veruit de minst zeldzame zijn, dat is nog geen reden om ze allemaal maar te crashen. Voor de zoveelste keer is er weer een F40 kablabber gegaan. Deze keer gaat het niet om een rode, maar om een zilvergrijze met een kleurrijke historie.

Dit exemplaar begon zijn leven op een vrij normale manier. Namelijk als rode F40 gekocht door een oliesjeik. Daarna begon echter een wilde fase. Eerst werd de auto aangeschaft door Koji Aoyama, een Japans Ferrari verzamelaar. Koji staat erom bekend niet vies te zijn van wat stijlvolle modificaties. Hij liet de F40 ombouwen tot LM specificatie en voorzag de auto van een andere tint.

Vervolgens kwam de auto in Thailand terecht, waar ze al helemaal niet vies zijn van een beetje ombouwen. Aldaar werd de auto opnieuw overgespoten in zilver en voorzien van betere koeling voor de motor en bestuurder. Via het op Youtube bekende Curated vond de auto tenslotte zijn weg naar Amerika. Daar werd ‘ie gekocht door jijbuizer Supercar Ron. En dat alles, om gisterenavond aangereden te worden door een truck.

De truck reed daarna stug door, dus Supercar Ron gebruikt inmiddels zijn internetfaam om de onverlaat te pakken te krijgen. Er raakte niemand gewond, doch de F40 is opengereten als een blik tonijn in handen van een Engelse tourist na een avond geurige rookwaar nuttigen in Amsterdam. Tijd dus voor de volgende verbouwing. Koop dan?