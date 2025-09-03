Valkyrie van bekende eigenaar wordt geveild in België

Deze Valkyrie kende je nog niet, maar de eigenaar wel.

In juni schreven we over een bekende eigenaar die zijn Valkyrie wegdoet. Nico Rosberg – de man die Lewis Hamilton versloeg in gelijkwaardig materiaal – was zijn Valkyrie alweer zat. En nu is er wederom een ex-F1-coureur die zijn exemplaar van de hand doet.

Dit lichtblauwe exemplaar is namelijk afkomstig van Daniel Ricciardo. We wisten niet eens dat hij er eentje had. Dit is ook de eerste keer dat we foto’s zien van deze auto. De auto heeft de garage van Danny Ric ook nooit verlaten, want er staat nog maar 160 kilometer op de teller.

Dat Ricciardo een Valkyrie bezit is niet zo gek, want toen de auto ontwikkeld werd, reed hij nog voor Red Bull. Hij schijnt ook een steentje bij te hebben gedragen aan de ontwikkeling. De auto werd echter pas in 2023 geleverd, toen de wegen van Aston Martin en Red Bull al gescheiden waren. Vandaar dat er geen feestelijke overhandiging van de sleutels heeft plaatsgevonden, ook al was Ricciardo toen weer terug bij Red Bull.

Ricciardo koos voor een unieke kleur op zijn Valkyrie, namelijk Dichroic Dawn. Dit is een blauwe kleur met parelmoereffect, die €34.000 heeft gekost. Nog een prijzige optie zijn de magnesium velgen, die voor circa €46.000 op de optielijst stonden.

Het leuke is: de auto wordt geveild in Knokke. De Valkyrie van Ricciardo zal te bezichtigen zijn tijdens de Zoute Grand Prix, als onderdeel van de veiling van Broad Arrow Auctions. Het veilinghuis rekent op een opbrengst van €2,4 tot €2,8 miljoen.