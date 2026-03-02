Prijzengekte: deze auto’s blijven maar door het dak gaan

Er zijn dit weekend weer auto’s verkocht voor bizarre bedragen.

We hebben natuurlijk de gekte gehad op de klassiekermarkt, maar de laatste jaren zijn er ook meer recente auto’s die compleet door het dak gaan. Prijzen van sommige modellen zijn in een paar jaar tijd over de kop gegaan. En het einde is nog niet in zicht, want dit weekend zijn er op een veiling in Miami wederom records verbroken. We nemen een aantal uitblinkers met jullie door.

Porsche Carrera GT

$3.305.000 (€2.816.193)

Dat de Carrera GT als een raket gaat wist je waarschijnlijk al. De waarde is nu naar nieuwe hoogten gestegen: iemand betaalde €2,8 miljoen voor dit exemplaar met 970 kilometer op de teller. Exact deze auto werd in november 2023 geveild voor €1,6 miljoen… En toen was ‘ie al flink in waarde gestegen. Er was een tijd dat je een Carrera GT met weinig kilometers voor 6 à 7 ton kon oppikken.

Lamborghini Diablo SE30

$1,627,500 (€1.385.800)

Een verrassing – voor ons in ieder geval – was deze Diablo, die maar liefst €1,3 miljoen opbracht. Daarmee is het de duurste Diablo ooit geveild. Het betreft een zeldzame SE30, waar er 150 van gebouwd zijn. Uiteraard heeft deze auto ook weinig kilometers gelopen (een kleine 13.000). We moeten wel oppassen met conclusies trekken, want dit kan ook een uitschieter zijn. Een maand geleden werd nog een SE30 geveild voor een aanzienlijk lager bedrag, namelijk €630.000. Die had 30.000 kilometer op de klok, maar dan nog is het verschil erg groot.

Ferrari F40

$5,230,000 (€4.453.292)

Geen record, maar wel heel veel geld: deze F40 werd afgehamerd op ruim 4,4 miljoen. Wat er bijzonder is aan dit exemplaar? Je raadt het al: de kilometerstand van 1.418 kilometer. De waarde van F40’s heeft in recente jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nog niet zo heel lang geleden kocht je ze voor minder dan een miljoen. Deze auto komt uit dezelfde collectie als de Carrera GT, dus de eigenaar had een heel goed weekend.

LaFerrari

$6,880,000 (€5.861.072)

Bij de F40 heeft het lang geduurd voordat de waarde ging stijgen, bij de LaFerrari gaat het allemaal een stuk sneller. Een jaar of vier geleden had je voor €2,5 miljoen een LaFerrari met weinig kilometers. Dit zwarte exemplaar ging nu voor ruim €5,8 miljoen. De auto komt direct van de eerste eigenaar, die er €1,3 miljoen voor betaalde in 2015.

Het blijft treurig dat er een situatie is ontstaan waarbij eigenaren beloond worden voor het niet rijden in hun auto’s. Terwijl ze alsnog gewoon winst hadden gemaakt als ze wél van hun auto’s hadden genoten.

Foto’s: RM Sotheby’s