Koop deze Bond-auto voor een prikkie

Dit weekend wordt de coolste Smart Fortwo ter wereld geveild.

Dit weekend vinden er twee prestigieuze veilingen plaats in Monaco: eentje van RM Sotheby’s en eentje van Bonhams. Er gaan dit weekend dus allerlei peperdure klassiekers en hypercars onder de hamer. En een grijze Smart Fortwo.

Dat is natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Waarom maakt een Smart Fortwo onderdeel uit van de veiling ‘Les Grandes Marques á Monaco’? Is het misschien een bijzonder prototype? Nee hoor, het is gewoon een doodnormale Smart Fortwo.

De reden dat deze auto geveild wordt door Bonhams is de vorige eigenaar. Dat was namelijk niemand minder dan Sir Roger Moore, die in zeven Bond-films de hoofdrol vertolkte. Toch is hij heel gewoon gebleven, want hij reed dus in een Smart Fortwo.

Overigens is zo’n Smart Fortwo een hele praktische keuze, want Roger Moore – die in 2017 overleed – had een appartement in Monaco. In de krappe straten van Monte Carlo is zo’n Fortwo verdraaid handig, al gaan de meeste inwoners toch liever van A naar B in een Ferrari.

Roger Moore was sowieso vrij bescheiden met zijn auto’s. Zo heeft hij diverse Volvo’s gereden, waarvan een C70 een van de laatste was. In zijn jongere jaren reed hij ook een fraaie Volvo P1800, nadat die gebruikt was voor de serie The Saint.

Bonhams veilde vorig jaar al een uitgebreide collectie met eigendommen van Roger Moore, van stropdassen tot ski’s. Een auto zat daar nog niet tussen, maar nu wordt dus zijn Smart Fortwo geveild. Roger Moore heeft de Smart alleen gebruikt voor korte ritjes, want er staat nog maar 3.000 km op de teller.

Ondanks de beroemde eigenaar verwacht Bonhams niet dat erop opeens grof geld betaald wordt voor een Smart Fortwo. Ze rekenen op een bedrag tussen de €5.000 en €8.000. Het lijkt er op dat je voor een prikkie een auto kan scoren die van James Bond is geweest…