Gemeente negeert rechter, houdt dijk dicht voor motorrijders

De rechter zegt ja, de gemeente Bodegraven steekt zijn middelvinger op.

Je hebt van die artikelen waarvan je weet dat er wellicht wat uiteenlopende meningen over leven onder de lezers. Dit is er zo eentje. Motorrijders op zonnige dagen die over dijkjes rijden. Nou dat was natuurlijk al voldoende. We schreven eerder al over overlast van motoren en campagnes van de motorbranche zelf om iets aan zelfregulering te doen (campagne: luid is uit). Maar vandaag gaat het over de gang naar de rechter die de MAG (Motorrijdersactiegroep) maakte. Zij verzetten zich (en terecht) tegen de afsluiting van dijkwegen voor motorrijders op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Nu vond de rechter dat de Gemeente Bodegraven dat best mocht doen voor de Meije. Maar de rechter vond ook dat die Gemeente de bezwaren van de MAG niet serieus had onderzocht. En dat mag niet, want democratie, weten we nog? En verordonneerde de gemeente om daadwerkelijk onderzoek te doen naar de geluidsbelasting op het dijkje. En daarvoor moet dus de dijk weer open, anders kan je niet tellen hoeveel motorfietsen er langs komen en hoeveel geluid deze maken.

Zo werd gesteld dat de gemeente “niet zonder meer de conclusie kon trekken dat groepen motoren geluidshinder veroorzaken op de Meije in Bodegraven. [De gemeente] heeft namelijk geen geluidsmeting of observaties uitgevoerd[…]” Ook stelde de rechtbank dat de gemeente “niet tot de slotsom kon komen dat groepen

motoren het karakter en de functie van het gebied aantasten.”

Dus dan denk je als gemeente en sportief verliezer: ok we doen dan wel een meting en tonen aan dat we echt geen Karens zijn, maar dat het echt mis is hier met die overlast van motoren.

Maar neen: Zonder verder onderzoek of metingen paste de gemeente de onderbouwing van het verkeersbesluit aan, om vervolgens de door de MAG eerder ingediende bezwaren opnieuw af te wijzen. Zonder natuurlijk in gesprek te gaan met de belangenbehartigers. Want tsja, die mensen zijn het toch niet met je eens en dat is toch alleen maar zonde van de tijd. Wellicht zitten ze allemaal liever op hun bootje aan de Reeuwijkse plassen.

De MAG is vanzelfsprekend weer in beroep gegaan. Maar het gevolg is wel dat je de komende zaterdagen, zondagen en feestdagen beter de Meije kan mijden als motorrijder. Of er echt actief gehandhaafd wordt is overigens niet duidelijk. Maar de kans dat er een overijverige wijkagent staat is altijd aanwezig.

Met de groei van het aantal motorfietsen is er natuurlijk wel een gerede kans op meer motorrijders op de Nederlandse dijken. Dus hou je vrouwen en kinderen binnen mensen!

foto: MAG