Smart #5 is een mega grote SUV

Er is niet heel veel Smarts meer aan de Smart #5. Dus hij zal wel populair zijn.

Ooit begon Smart als een revolutionair automerk. Piepkleine auto’s die zeer slim in elkaar waren geschroefd. Een Smart was zeer veilig (jazeker!), je kan ze zeer luxe samenstellen en spotgoedkoop om te rijden. Een kleine en lichte auto is namelijk altijd een goed idee. In tijden van elektrificatie, obesitas en hebzucht past zo’n slimme auto totaal niet.

Dus daardoor moet het meest innovatieve merk van de afgelopen 30 jaar doen wat alle andere fabrikanten doen: grote SUV’s bouwen. De Smart #5 is de grote broer van de Smart #1 en de Smart #3. Ja, die naamgeving zijn we ook niet helemaal over uit, maar het is een strategie die meer merken toepassen (hallo Polestar!).

Smart #5

In tegenstelling tot Polestar zit er bij Smart wel een logica achter. De Smart #1 is de kleinste. De Smart #3 is een maatje groter en de Smart #5 staat daar weer boven.

Den auto ziet er ruiger en dikker uit dan welke Smart dan ook. Dat komt mede de door de offroadbanden, verplichte LED-bar op het dak, beschemringsplaat aan de onderzijde en de dakrails.

Dan gaan we door met de techniek van de Smart #5. Het zal jullie niets verbazen dat Smart #5 elektrisch is. De auto maakt gebruik van twee elektromotoren, eentje op de vooras en een op de achteras.

Hoeveel vermogen deze leveren, vertelt Smart niet. Maar wel de auto gebruik maakt van 800V-architectuur voor de batterij. Daardoor kun je ‘m van 10 naar 80 procent laden in – en dit is geen grapje – 15 minuten!

De accu is krankzinnig groot

Die 15 minuten is helemaal indrukwekkend als je bedenkt dat de accu van de Smart #5 echt extreem groot is. En met groot bedoelen we écht heel erg groot: 100 kW! Dat is echt krankzinnig voor een auto van het merk Smart. Om even een idee te krijgen, de Mercedes-benz EQE heeft een 91 kWh-batterij.

Smart is tegenwoordig voor de helft een Chinees automerk (een joint-venture samenwerking met de Geely-group). Mede daardoor maakt de Smart #5 zijn debuut op de Bejing Auto Show die van start gaat vanaf 24 april 2024. Hey, dat is morgen al! Dan hopen we meer informatie te hebben over deze extreem grote Smart.