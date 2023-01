Koop deze echte AMG Mercedes bij Domeinen

Deze blauwe schicht is een echte Mercedes AMG. En je kan ‘m kopen, bij Domeinen.

Het is even slikken voor de liefhebbers. De grote boze milieulobby heeft er namelijk voor gezorgd dat de bemmende V8 zelfs bij AMG verdwijnt. Gruwelijk nieuws natuurlijk, want de opvolger is een vierpittertje. Met allerlei soorten ondersteuning peurt die er weliswaar een op papier alsnog indrukwekkend vermogen uit. Maar het is toch niet ‘hetzelfde’.

Het kan echter altijd nog erger. Want ooit was er een Mercedes AMG op satansap. Zo’n twintig jaar geleden, was diesel namelijk nog helemaal het ding. Met een turbootje erbij kon je ook met zo’n zelfontbrander flinke vermogens en vooral veel koppel genereren. Tevens kwam je gewoon verder op een liter peut en werd het traditionele ‘nagelen’ ook steeds minder een dingetje. Vanaf 2006 domineerden diesels zelfs in de 24 uur van Le Mans.

In dit tijdgewricht kon het dus ook gebeuren dat AMG met een diesel op de proppen kwam. En wel in de vorm van de C30 CDI. Deze baseerde op de Mercedes C270 CDI, met nog ouderwets nagelende vijfpitter onder de kap. AMG gaf deze motor meer boring en meer slag. Zo ontstond een blok met een inhoud van 2.950 cc, een vermogen van 231 pk en maximumkoppel van 540 Nm. De C-Klasse was daarmee goed voor een nul-naar-honderd in 6,8 seconden. De topsnelheid was zoals bij wel meer Duitse auto’s 250 kilometer per uur.

Optisch had de C30 CDI dezelfde looks als de C32 AMG. Dus skirts, agro bumpertjes, wielkastverbreders en 17″ pornojetsers. Ook de aanpassingen aan het onderstel waren hetzelfde. Klinkt indrukwekkend, maar nu was AMG in die tijd nog niet zo rigoreus als M GmbH. Een M3 reed er op het circuit rondjes omheen, hoewel die in vergelijk met de C32 ongeveer hetzelfde piekvermogen en veel minder koppel had.

Maar goed, dat was toen ook een beetje de rolverdeling. AMG’s waren nog mokerhamers, Dampfhammers voor de Autobahn. De linkerbaan kiezen, de voet omlaag drukken en binnen recordtijd honderden kilometers verderop zonder een centje pijn uitstappen. Dat was wel het idee. In principe paste een diesel daar niet eens zo slecht bij. Met een gemiddeld verbruik van 7,5 liter per honderd kilometer, hoefde je dan iets minder vaak te tanken dan met een E55 AMG.

Toch was de C30 CDI geen hardloper in de showroom. Tussen 2002 en 2004 werden er slechts 774 verkocht. Daarna kon je de auto nog steeds krijgen, maar was er geen aparte registratie meer van de verkoopcijfers voor AMG’s. Het is echter niet logisch om te denken dat er opeens veel meer verkocht zijn in die latere jaren. Aan gebrek aan verschillende keuzes qua koets lag het niet. Je kon de C30 CDI krijgen als sedan, estate én als Sportcoupé.

Misschien was het toch die ietwat onbehouwen vijfpitter onder de kap. Dat was er namelijk nog een van de oude stempel, ondanks de common rail inspuiting. Voordeel is wel dat ze ook ouderwets onverwoestbaar zijn. Zodoende kan je nu met gerust hard deze blauwe Estate uit 2003 kopen met 471.431 kilometer achter de rug. Met zijn kekke blauwe kleur die hier en daar wat patina heeft staat ‘ie er nog patent bij. Voor een diesel met bijna een half miljoen kilometers achter de rug, die nu om redenen terecht is gekomen bij Domeinen, tenminste.

We zouden dus zeggen ‘Koop dan!’, maar als je dat in dit geval doet, moet je het wel zeker weten. De advertentie meldt namelijk het vertrouwenswekkende bericht ‘op deze kavel is het herroepingsrecht niet van toepassing’. Dus je zit er dan wel aan vast voor je zuurverdiende centen. Op naar het miljoen of toch maar niet doen?