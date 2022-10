Mercedes-AMG SL nu al in gekke kleurtjes te koop

Iemand heeft even iets verder gezocht dan de standaard catalogus van de Mercedes-AMG SL en kwam met dit kekke kleurtje op de proppen.

We gaan hier niet weer alle voorbeelden aanhalen van fabrikanten die een stapje verder gaan qua personalisatie. Sterker nog: zelfs de achtergrond van het nieuwe Mercedes ‘Manufaktur’ label laten we even aan het eerdere artikel over Manufaktur over. Het is nu tijd om te aanschouwen wat men vooral doet met de nieuwe personalisatiemogelijkheden van Mercedes.

Mercedes-AMG SL in blits kleurtje

Zo vinden wij een kersverse Mercedes-AMG SL op Marktplaats in een kek niet-standaard kleurtje. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we geen idee hebben hoe Mercedes deze bruine tint noemt. Maar het lijkt ons dat je hiermee een beetje meer opvalt dan een standaard SL.

Opties

Sowieso zijn er meerdere bakjes espresso over de tafel gegaan tijdens het samenstellen van deze Mercedes-AMG SL. Misschien is dat wel waarom de kleur gekozen is. Er is ook gekozen voor het Premium Plus-pakket en een AMG Carbon pakket. Ook de 21 inch zwarte velgen zijn zeker niet standaard en de knoeperts van remklauwen en remschijven maken deel uit van het AMG keramische remmen-pakket. Ook is er gekozen voor Dinamica dakbekleding, van Manufaktur afkomstig. De auto zit ook vol met AMG-circuitspielerij. Om nog maar eens te bewijzen dat de nieuwe SL niet meer de boulevard-cruiser is voor heren op leeftijd.

SL63

Dat wordt ook bewezen door het feit dat deze Mercedes-AMG SL de SL63 is. Deze versie van de AMG Biturbo V8 levert 585 pk en schiet naar 100 in 3,6 seconden. Da’s niet voor de poes. Het is dus een cabrio met een stoffen kap, ook dat is anders dan de voorgangers. In ieder geval tot en met de R230.

Kopen

Gezien de leeftijd van de Mercedes-AMG SL zal het je niet verbazen dat dit zo goed als een nieuwe auto is. Die opties komen dus met een prijs. Een flinke: deze SL63 met kek kleurtje kost 309,800 euro. Tsja, voor dat geld is het eigenlijk leuker om zelf even samen met een Mercedes-verkoper in de Designo-opties te neuzen. Maar goed, deze bruine kun je kopen op Marktplaats.