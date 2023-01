Volkswagen onttroond: Kia best verkochte automerk in Nederland!

Wie had dat gedacht? Kia is op dit moment het best verkochte automerk in Nederland en stoot Volkswagen naar plek 2.

We zien steeds meer Kia’s op de weg. Dat is best logisch, want het brengt tegenwoordig goed uitziende modellen op de markt. Inmiddels geven de Koreanen de concurrentie het nakijken in Nederland. Dat ze ook de belangrijke Duitse concurrenten aanzienlijk overtroeven in de verkopen, dat is toch wel een verrassing.

Autoverkoop 2022: Kia de grootste

Kia stond verleden jaar nog op plek 2. Toen stond Volkswagen nog op de hoogste plek, dit was wel nipt. Daar is dus nu verandering ingekomen en dat moet wel een beetje pijn doen bij de Duitsers. Volkswagen was namelijk het best verkopende merk sinds 2005. Nu moet het dus die plek afstaan aan het Koreaanse merk.

Kia verkocht tot en met 31 december 30.036 auto’s, waar Volkswagen bleef steken op 25.993. En dat is best een groot verschil! Plek 1 van meest verkochte auto gaat niet naar Kia, maar naar Peugeot met de 208. Op plek 2 en 3 zien we wel Kia’s.

1. Peugeot 208 (9.640 registraties met 3,1 procent marktaandeel)

2. Kia Picanto (7.391/2,4 procent)

3. Kia Niro (7.277/2,3 procent)

4. Volvo XC40 (6.821/2,2 procent)

5. Opel Corsa (6.669/2,1 procent)

Daling

De BOVAG ziet een lichte daling als het gaat om de autoverkoop in 2022. Er zijn in totaal 312.129 nieuwe auto’s op een kenteken gezet. Dit is een daling van 3,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In december werd er een daling gezien van 12,3 procent, wat fors is.

Wat ook fors is, is de stijging van elektrische auto’s in ons land. Het aandeel EV’s in het totale aantal registraties is gestegen naar 23,5 procent (was 19,8 procent). Vermoedelijk zal dit in 2023 doorzetten, voornamelijk door de gunstige fiscale regelingen.

Maar goed, net zoals in Europa is Volkswagen dus niet meer de kampioen. Kia heeft nu een marktaandeel van 9,6 procent, dat 1,3 procent hoger is dan Volkswagen. Het volledige overzicht kan je hieronder zien, waar Kia dus vanaf nu het best verkochte automerk is.

1. Kia (30.036 registraties met 9,6 procent marktaandeel)

2. Volkswagen (25.993/8,3 procent)

3. Toyota (25.362/8,1 procent)

4. Peugeot (21.242/6,8 procent)

5. BMW (17.138/5,5 procent)