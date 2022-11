Koop deze zeldzame AMG voor een appel en een ei

Er zitten geen AMG-badges op en het is een diesel, maar deze dikke C-klasse is wel degelijk een echte AMG.

Als je “zeldzaam” en “AMG” in één zin hoort, dan verwacht je niet meteen een goedkope auto. Toch kan het wel degelijk, een zeldzame AMG die schappelijk geprijsd is. Op Marktplaats kwamen we er eentje tegen.

Dat deze AMG betaalbaar is heeft een aantal redenen. Allereerst is het geen AMG met een V8. En ook geen AMG met een benzinemotor. En dat zijn toch wel dingen die mensen graag zien in een AMG.

In plaats van een dikke V8-benzinemotor heeft deze AMG een vijf-in-lijn dieselmotor. We hebben het namelijk over de onvolprezen C30 CDI AMG. Dit was een vreemde eend in de AMG-bijt, want dit is de enige AMG-diesel die er ooit geweest. En tevens de enige AMG-vijfcilinder.

Het model was ook geen lang leven beschoren. De C30 CDI AMG is maar twee jaar in productie geweest, van 2002 tot en met 2004. Vanwege tegenvallende verkoopcijfers werd de stekker eruit getrokken en zou AMG zich nooit meer aan een diesel wagen.

De C30 CDI AMG beschikt over 231 pk, wat voor AMG-begrippen niet heel indrukwekkend is. Maar het betreft hier een diesel dus veel belangrijk is het koppel. Dat komt uit op een riante 540 Nm, wat wél heel imposant is voor een auto uit 2002.

De C30 CDI AMG was er in maar liefst drie carrosserievarianten. Naast de sedan was er ook een Combi en een coupé. Het exemplaar dat we nu voor ons hebben is de Combi, wat misschien wel de beste eh… combi is. Je hebt hiermee een vlotte én praktische diesel, kortom: een hele puike all-rounder.

Qua uiterlijk doet de C30 CDI AMG niet onder voor zijn V6-broertje, de C32 AMG. Dat betekent dus dat je dikke bumpers en side skirts hebt, in combinatie met AMG Styling IV-velgen. In vergelijking met moderne AMG’s is het overigens nog steeds een ingetogen verschijning. Er zit niet eens een AMG-badge op, terwijl iedere C 180 die wel heeft.

Een leuke bijkomstigheid is dat je hiermee een lekker obscure AMG te pakken hebt. Van de C30 CDI Combi staan er maar 21 stuks op Nederlands kenteken en in totaal rijden er maar 45 rond in ons land.

Dit exemplaar heeft er al redelijk wat kilometers op zitten (245.000), nog een factor die de prijs drukt. Dit alles zorgt ervoor dat deze AMG op Marktplaats wordt aangeboden voor slechts €5.499. De auto heeft nog wel wat aandacht nodig, want de afgelopen drie jaar heeft ‘ie stilgestaan in een schuur.

Desondanks heb je hiermee een hele dikke diesel, die qua afschrijving ook nog redelijk veilig is. Veel meer dan 5 mille kun je niet afschrijven.