Koop deze felblauwe Volvo S60 Polestar

Met deze felblauwe Volvo S60 Polestar val je in elk geval lekker op. En kenners vinden je een kenner.

As je denkt aan dikke, luxe en snelle premium sportsedans, dan denk je al gauw aan iets Duits. Misschien een obscure Alfa Romeo Giulia, Cadillac ATS of Jaguar XE. Maar de auto de auto die je op zich ook mag meerekenen is de Volvo S60 Polestar.

Die auto is een vreemd geval. Volvo had met de S60 T6 R-Design een sportief aangeklede auto, maar niet echt een sportieve wagen. Polestar bracht daar verandering in.

In eerste instantie met de Volvo S60 Polestar, een heuse M3-killer met meer dan 500 pk. In de translatie van concept naar productieversie gingen er helaas wel (heel erg veel) paarden verloren, want in plaats van een M3-concurrent werd het een 335i M Sport-concurrent, maar dan cooler. Vervolgens gebeurde er in 2016 iets bijzonders. De S60 Polestar kreeg geen facelift, maar wel een compleet nieuwe motor.

Viercilinder Polestar

De overdwars geplaatste zes-in-lijn werd namelijk vervangen door een tweeliter viercilinder met een turbo én mechanische compressor. Het vermogen steeg met 27 pk naar 367 pk, het koppelde daalde juist ietsje: van 500 naar 470 Nm. Ook leverde het blok pas veel later zijn koppel. Normaal gesproken zou je zeggen: ga voor de zescilinder, die loopt mooier en is op asfalt ietsje sneller (op papier is namelijk de viercilinder sneller).

Maar er is een reden om voor een viercilinder te gaan: de transmissie. De zescilinder heeft een hele oude zestraps automaat, namelijk de Aisin TF-80SC. In de viercilinder zit een veel modernere achttraps automaat in de vorm van de Aisin TG-81SC. Leuk weetje over die automaat: die levert Volkswagen in de VS in veel modellen in plaats van de DSG’s die wij krijgen. Ook Peugeot, BMW en Mini gebruiken deze transmissie nog altijd.

Prijs felblauwe Volvo S60 Polestar

Enfin, wij gingen even op marktplaats kijken wat er nog te koop staat en wat denk je? We kwamen dit schitterende exemplaar tegen! Het is een late versie, dus met de viercilinder onder de kap. Daarmee kun je in 4,7 seconden naar de 100 sprinten en begrensde topsnelheid van 250 km/u halen.

Het mooie van de S60 Polestar met viercilinder is dat je gewoon alle toffe features van de zescilinder hebt. Dus die heerlijke dikke bodykit en enorme velgen. In het interieur zien we schitterende en geweldige sportstoelen. Die sportzetels zijn dermate goed dat als iemand zegt dat ‘de beste ter wereld zijn’, wij niet eens in discussie gaan. Oh, en het mooiste is natuurlijk de lak: Rebel Blue! Het is de enige juist Volvo-kleur voor deze auto.

De prijs van al dit moois? Slechts 32.895 euro. Dat is een enorm specifiek bedrag, maar dan heb je wel deze geweldige blauwe S60 Polestar voor de kap. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

