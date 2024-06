Politie noemt aanpak verkeershufters in huurauto’s een succes

De politie krijgt steeds meer grip op het aanpakken van verkeershufters in huurauto’s.

Soms kom je ze tegen. Een Golf R, AMG, Audi RS die met een Duitse kentekenplaat als een malle over de snelweg raast. Negen van de tien keer gaat het om een gehuurde auto. Vaak zitten dit soort verhuurbedrijven net over de grens en worden de auto’s in Nederland aan klanten verhuurd. Door de Duitse registratie (en dus het Duitse kenteken) hoeft de verhuurder geen BPM af te tikken op dit soort auto’s.

De Nederlandse politie is ook niet achterlijk en is extra scherp op dit soort auto’s. Recentelijk was het weer raak, toen een auto met Duits kenteken met meer 230 km/u over de snelweg raasde. De bestuurder was in elk geval de sjaak, zijn rijbewijs werd ingevorderd en de huurauto in beslag genomen.

Dit is een uitzondering als we de politie mogen geloven. Tegenover Omroep Brabant zegt de politie dat de aanpak van verkeershufters in huurauto’s erg succesvol verloopt. Alleen al in West-Brabant zijn er 130 auto’s in beslag genomen.

De politie heeft er een apart traject voor opgezet, waarbij burgermeesters, het openbaar ministerie en de politie samenwerken om de verkeershufters in huurauto’s aan te pakken. Zodra een auto met Duits, Pools of Belgisch kenteken kilometers maakt door West-Brabant let de politie extra op. Als bijvoorbeeld de papieren van het huurcontract niet in orde zijn neemt de politie direct actie door de huurauto in beslag te nemen.

Het zijn echt niet alleen bruiloften waar de vaak snelle auto’s voor gehuurd worden. Sommige bestuurders sluiten een contract af om een maand over de auto te beschikken. De bedragen van dit soort contracten kunnen flink oplopen. Bijvoorbeeld 5.000 euro voor het huren van de auto voor één maand. Na een staandehouding kan ook de Belastingdienst ingeschakeld worden om te controleren of de bestuurder wel die 5k legaal kan betalen, of dat het geld ergens anders vandaan komt.

Doelstelling van de politie is de verkeershufters in huurauto’s helemaal elimineren van de Nederlandse wegen. Of dat honderd procent gaat lukken, ik denk het niet. Het is in elk geval een gezonde ambitie. Tot die tijd zijn agenten er maar druk mee, bijvoorbeeld om ze uit de sloot te halen.

Met dank aan Peter voor de tip!